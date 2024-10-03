Казахстан пригрозил России торговой войной

Казахстан пригрозил России торговой войной2
- 3.10.2024, 11:16
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И выходом из ЕАЭС.
Россельхознадзор обратился в Минсельхоз Казахстана с просьбой приостановить экспорт некоторой сельхозпродукции в РФ. Как сообщили агентству «АПК Новости» представители зерновой отрасли Казахстана, это может привести к торговой войне и в перспективе к выходу страны из ЕАЭС.
Российский Россельхознадзор потребовал временно приостановить экспорт в РФ зерна, томатов, перца и семян подсолнечника из Казахстана. Ведомство попросило казахстанский Минсельхоз не выдавать фитосанитарные сертификаты на экспорт этой сельхозпродукции из-за того, что в ней якобы все чаще обнаруживают вредителей и болезнетворные микроорганизмы.
Представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов заявил, что требование Россельхознадзора может означать торговую войну между государствами.
— Это возможная торговая война. У наших властей есть два пути: или отменить запрет на ввоз российской пшеницы, или ввести запрет на муку, молочку, мясные продукты и так далее. Но надо учесть, что в ответ будет запрет на транзит угля, нефти и нефтепродуктов. Во втором случае выход [Казахстана] из ЕврАзЭС будет логичной позицией. И конец ЕврАзЭС, — заявил он.
Как пишет агентство со ссылкой на участников казахстанского зернового рынка, в РФ начала действовать негласная установка, в соответствии с которой пограничники и руководство РЖД должны отказывать во ввозе казахстанских товаров в Россию и провозе их через российскую территорию. Утверждается, что машины с грузом из Казахстана разворачивают на границе с РФ.