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MDR: Силовики поставляли политзаключенных на плантацию немецкого депутата под Лидой

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  • 3.10.2024, 11:19
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MDR: Силовики поставляли политзаключенных на плантацию немецкого депутата под Лидой

Проводились аресты по надуманным причинам.

Немецкий канал MDR выпустил расследование о деятельности предпринимателя и депутата Саксонского ландтага от «Альтернативы для Германии» Йорга Дорнау в Беларуси.

Как пишет политический обозреватель Александр Фридман, журналистам удалось поговорить с сотрудниками фирмы и (бывшими) деловыми партнерами Дорнау, которые утверждают, что 1) на луковой плантации депутата намеренно использовался труд политзаключенных (как людей более «цивилизованных», чем «обычные» арестанты, а значит и более эффективно трудившихся); 2) в Лиде регулярно проводились аресты по надуманным причинам, а заключенных отправляли на плантации Дорнау; 3) последний отдавал себе отчет в том, что происходит на плантациях.

Дорнау все еще скрывается от прессы, а прокуратура Лейпцига начала предварительное расследование в отношении депутата.

«В деле Дорнау есть одна важная историческая компонента, которую многие авторы упускают из вида: на плантациях, принадлежащих немецкому хозяину, использовался труд подневольных белорусов.

И это при том, что память о Второй мировой войне и злодеяниях периода нацистской оккупации, как утверждают власти Беларуси, живет в каждом сердце…», — пишет Фридман.

Напомним, недавно стало известно, что Дорнау, который в очередной раз прошел в региональный парламент Саксонии от популистской партии «Альтернатива для Германии» (AfD), имеет бизнес в Беларуси.

Его ООО «Цыбулька-Бел» расположено возле Лиды, там занимаются выращиванием лука. Оказалось, что перебирать лук по договору с лидским ЦИП на «Цыбулька-Бел» привозили заключенных, среди которых были и люди, задержанные по политическим статьям. Им платили около 5 евро в день. Немецкий политик лично проверял работу политзаключенных.

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