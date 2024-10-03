Песков рассказал, состоится ли разговор Путина и Шольца 1 3.10.2024, 11:35

Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

И рассказал о «нулевом состоянии отношений».

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что запрос на телефонный звонок от канцлера Германии Олафа Шольца пока не поступал.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Песков сказал, что у Путина с Шольцем не было непубличных контактов с декабря 2022 года.

«Как таковых общих тем на поверхности нет, наши отношения они сведены фактически к нулевому состоянию и не по нашей инициативе», — утверждает пресс-секретарь диктатора.

Он также нафантазировал, что Путин якобы «был и остается открытым к диалогу».

1 октября издание Zeit написало, что канцлер Германии планирует поговорить с российским диктатором по телефону спустя почти два года, которые прошли с их предыдущего разговора. Отмечается, что Шольц рассматривает возможность телефонного разговора накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре.

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