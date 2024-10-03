Психологи проверили известный миф о пессимистах 3.10.2024, 11:51

В эксперименте участвовали 500 человек.

Психологи проверили, насколько правдиво выражение, что «пессимистом быть прекрасно», так как они испытывают радость от неожиданно хороших событий или удовлетворение от того, что верно «предсказали» плохие, пишет «Нож».

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 500 человек. Им показывали изображения, вызывающие положительные или отрицательные эмоции, предварительно «подсказывая» их настроение.

В 77% случаев «спойлеры» оказывались верными, то есть участникам эксперимента демонстрировали такое изображение, какое они ожидали увидеть. Однако 23% «подсказок», наоборот, вводили в заблуждение.

Эмоциональную реакцию участников оценивали, сразу после «плохого» или «хорошего» изображения, показывая нейтральный китайский иероглиф и прося охарактеризовать, насколько приятным или неприятным он кажется.

Оказалось, что подтвердившиеся отрицательные ожидания заставили участников исследования чувствовать себя хуже, чем неожиданное «неприятное» изображение, то есть факт собственной правоты не вызвал сильных положительных эмоций.

В случае с положительными исходами закономерность была другой. Участники эксперимента испытывали более положительные ощущения, когда ожидали позитивную картинку и видели ее, чем когда это становилось неожиданностью.

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