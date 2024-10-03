В Беларуси задержали иностранцев, которые брали в заложники приезжих 3.10.2024, 12:45

Они из Южной Азии.

Силовики задержали в Минском районе группу выходцев из стран Южной Азии. Их подозревают в вымогательстве с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевших.

Поводом для уголовного дела стала история двух иностранцев, которые в конце июля приехали в Минск в поисках работы. Работу не нашли и уже собирались возвращаться на родину, но познакомились со своим соотечественником, который предложил им помощь. В итоге мужчины оказались в частном доме в Минском районе, где у них забрали паспорта и мобильные телефоны. После этого им сообщили, что они находятся в заложниках и для освобождения их родственники должны заплатить выкуп.

Жертв избивали палками по голове, угрожали ножом, прижимали к телу раскаленный утюг и тушили о них сигареты. Все происходящее снимали на камеру мобильного телефона. Видео переслали родным. Те перечислили на счет фигурантов в качества выкупа более 30 тысяч рублей. В итоге мужчин отпустили, но паспорта и личные вещи при этом не вернули.

О произошедшем стало известно по дипломатическим каналам. После этого подозреваемых нашли и задержали. Нашлись и видеозаписи издевательств. Обвинения предъявлены пяти фигурантам. Они под стражей.

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