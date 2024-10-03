Что известно о редчайшей российской РЛС, уничтоженной ВСУ 3 3.10.2024, 13:12

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Это штучный товар.

Украинские воины заявили об успешном поражении вражеской радиолокационной станции «Небо-М». Ее удалось уничтожить ракетами ATACAMS, хотя эта редкая РЛС, как заявляют россияне, должна обнаруживать баллистические ракеты на больших дистанциях, пишет РБК-Украина.

История, производство

Проектирование системы было начато на мобильном шасси в 1999 году, а производство - в 2010-м. Разработчик - Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники.

Испытание РЛС на полигонах россияне провели уже через год, спустя еще 12 месяцев состоялась публичная презентация. Серийное производство «Небо-М» началось в 2012-2013 годах. Тогда-то и начались поставки этих РЛС на вооружение армии России. Впрочем, количество поставленных радиолокационных станций этого типа не раскрывается.

В открытых источниках есть информация, что в 2017 году РЛС начали получать части противовоздушной обороны Центрального военного округа ВС РФ, расчеты станций «Небо-М» должны были прикрывать рубежи россиян за Уралом и в Арктике.

Характеристики

Как заявлено производителем, РЛС «Небо-М» якобы может обнаруживать баллистические цели на дистанции до 600 км и одновременно сопровождать 200 «трасс». Время на ее развертывание, мол, занимает всего 15 минут.

Другие тактико-технические характеристики:

Диапазон волн: м, см, дм;

Зона обнаружения: по дальности, км - 600; по углу места, градусов - 70; по высоте, км - 600;

Средняя наработка на отказ, ч: 1000.

Также у РФ есть «Небо-МЕ». Речь идет об экспортной версии с некоторыми ухудшенными характеристиками.

Назначение

РЛС предназначена для определения трех координат целей. В комплексе, состоящем из модуля командного пункта и одного-трех разных радаров, использованы средства обнаружения со значительными зонами обнаружения малоразмерных и малозаметных целей, в том числе выполненных по технологии «стелс».

Россияне утверждают, что эта радиолокационная система может обнаруживать самолеты 5-го поколения, такие как F-22 и F-35, и выявлять запуски баллистических ракет большой дальности.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, это «Небо-М» является очень сложным объектом для поражения, работающего в стелс-режиме, сканирующего горизонт в поисках воздушных объектов.

По имеющейся информации у военных, у противника осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается более чем в 100 миллионов долларов.

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