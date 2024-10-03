Три «Шахеда» залетели в Беларусь 3 3.10.2024, 13:22

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В небе сейчас и вертолет Лукашенко.

Три российских дрона «Шахед» залетели в Беларусь, в небе сейчас и вертолет Лукашенко.

По данным украинских мониторинговых групп, около 12:55 по минскому времени три «Шахеда» залетели из Черниговской области Украины в направлении Гомельской области Беларуси.

Известно, что два из них перелетели в районе Новой Гуты и движутся курсом на Гомель, еще один зашел в районе Лоева и движется в направлении Хойников.

Кроме того, в небе над Беларусью прямо сейчас находится и вертолет с Лукашенко, который направляется южным курсом из резиденции «Озерный». По предварительным данным, вертолет летит в Микашевичи.

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