Три «Шахеда» залетели в Беларусь

Три «Шахеда» залетели в Беларусь3
- 3.10.2024, 13:22
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В небе сейчас и вертолет Лукашенко.
Три российских дрона «Шахед» залетели в Беларусь, в небе сейчас и вертолет Лукашенко.
По данным украинских мониторинговых групп, около 12:55 по минскому времени три «Шахеда» залетели из Черниговской области Украины в направлении Гомельской области Беларуси.
Известно, что два из них перелетели в районе Новой Гуты и движутся курсом на Гомель, еще один зашел в районе Лоева и движется в направлении Хойников.
Кроме того, в небе над Беларусью прямо сейчас находится и вертолет с Лукашенко, который направляется южным курсом из резиденции «Озерный». По предварительным данным, вертолет летит в Микашевичи.