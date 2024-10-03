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Израиль ликвидировал «премьер-министра» Газы

  • 3.10.2024, 13:23
  • 2,016
Израиль ликвидировал «премьер-министра» Газы

Он скрывался в туннеле.

Армия обороны Израиля объявила об убийстве Равхи Муштахи, которого считали де-факто «премьер-министром» сектора Газа.

Муштаха был убит в результате израильского авиаудара три месяца назад, вместе с другими чиновниками ХАМАС Самехом аль-Сираджем, занимавшим пост министра безопасности в политбюро, и Сами Одехом, главой «общего механизма безопасности» ХАМАС, пишет The Times of israel.

ЦАХАЛ утверждает, что Муштаха был правой рукой и одним из ближайших соратников лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Его называют самым высокопоставленным членом политбюро ХАМАС в секторе Газа, одним из ведших оперативников организации. Кроме того, Муштаха руководил гражданским управлением в секторе Газа.

По данным израильских военных, функционеры ХАМАС скрывались в туннеле на севере сектора.

Военные описывают туннель как «укрепленное и оборудованное подземное сооружение», которое «служило командно-контрольным центром ХАМАС и позволяло старшим оперативникам оставаться внутри него в течение длительного времени».

ХАМАС не подтвердил гибель высокопоставленных чиновников. Армия обороны Израиля утверждает, что ХАМАС скрывает свои потери, чтобы не допустить падения боевого духа.

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