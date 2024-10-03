Израиль ликвидировал «премьер-министра» Газы 3.10.2024, 13:23

2,016

Он скрывался в туннеле.

Армия обороны Израиля объявила об убийстве Равхи Муштахи, которого считали де-факто «премьер-министром» сектора Газа.

Муштаха был убит в результате израильского авиаудара три месяца назад, вместе с другими чиновниками ХАМАС Самехом аль-Сираджем, занимавшим пост министра безопасности в политбюро, и Сами Одехом, главой «общего механизма безопасности» ХАМАС, пишет The Times of israel.

ЦАХАЛ утверждает, что Муштаха был правой рукой и одним из ближайших соратников лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Его называют самым высокопоставленным членом политбюро ХАМАС в секторе Газа, одним из ведших оперативников организации. Кроме того, Муштаха руководил гражданским управлением в секторе Газа.

По данным израильских военных, функционеры ХАМАС скрывались в туннеле на севере сектора.

Военные описывают туннель как «укрепленное и оборудованное подземное сооружение», которое «служило командно-контрольным центром ХАМАС и позволяло старшим оперативникам оставаться внутри него в течение длительного времени».

ХАМАС не подтвердил гибель высокопоставленных чиновников. Армия обороны Израиля утверждает, что ХАМАС скрывает свои потери, чтобы не допустить падения боевого духа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com