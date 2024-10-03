Доллар в Беларуси продолжает расти
- 3.10.2024, 13:32
На этот раз — на 1,1 копейки.
Торги на БВФБ в четверг, 3 октября, закончились ростом доллара и евро.
Российский рубль подешевел.
Доллар сегодня подорожал на 0,37%, или на 1,19 копейки, до 3,2641 рубля. Отметим, вчера доллар взял три копейки, что вывело его на рекордную отметку за пять месяцев.
Евро вырос на 0,42%, или на 1,5 копейки, до 3,61 рубля.
Российский рубль подешевел на 0,4%, или на 1,38 копейки. 100 российских рублей сегодня оценили в 3,4607 белорусского рубля.