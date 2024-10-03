Дни военной экономики России сочтены 1 Андерс Аслунд

3.10.2024, 13:37

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Для Путина ситуация будет только ухудшаться.

Путин и его окружение хвастаются, что санкции делают Россию сильнее, хотя при этом постоянно призывают отменить все ограничения. В то же время многие утверждают, что санкции не производят большого эффекта, а другие доказывают, что причина этого в их излишней мягкости.

Я лично считаю, что нынешний режим санкций ежегодно отрезает 2−3% от российского ВВП, обрекая страну почти на стагнацию. Кроме того, для Путина ситуация будет только ухудшаться, что, возможно, остановит его агрессивную войну против Украины.

В Киеве 14 сентября на конференции «Ялтинская европейская стратегия» украинский генерал Кирилл Буданов сообщил о получении украинской военной разведкой российских документов, из которых следует, что Кремль намерен просить мира в конце 2025 года по экономическим причинам. Правда это или нет, но такой сценарий логичен. Финансовые, технологические и демографические проблемы в российской экономике намного серьезней, чем принято считать, при этом путинская война уже вошла в историю своей жестокостью и глупостью.

Каким бы ни был исход событий на поле боя, Россия проиграет больше всех. Войны стоят дорого, и с 2014 года, когда Россия незаконно захватила украинские территории, ее экономика росла в среднем лишь на 1% в год. В текущих ценах ВВП России уменьшился с $2,3 трлн в 2013 году до $1,9 трлн. Россия перестала быть сверхдержавой: покойный американский сенатор Джон Маккейн метко назвал ее «бензоколонкой, которая маскируется под страну». Более того, ненадежность России испортила ее репутацию как поставщика энергоресурсов. Единственные отрасли российской экономики, в которых наблюдается рост, связаны с армией и сопутствующей инфраструктурой: госкомпании продают государству свою продукцию по регулируемым (и, вероятно, завышенным) ценам. Вся остальная экономика в лучшем случае стагнирует.

То же самое ранее происходило в СССР, где экономист Григорий Ханин и журналист Василий Селюнин обнаружили скрытую инфляцию в размере 3% в год. Сегодня тоже есть такие признаки: Центробанк России сохраняет учетную ставку на уровне 19%, хотя утверждает, что годовая инфляция равна лишь 9,1%. Никто не должен верить этим цифрам. Вероятнее всего, власти представляют инфляцию как рост реальной экономики.

Скрытая инфляция означает, что западные финансовые санкции намного эффективней, чем полагают многие наблюдатели. Да, общий внешний долг России сократился с $729 млрд в конце 2013 года до $303 млрд в конце марта 2024 года, а ее госдолг равен лишь 14% ВВП. Но от этого стране мало пользы, потому что она не может занимать за рубежом. Ей приходится жить за счет налоговых доходов и резервов, при этом половина российских валютных резервов заморожена в западных юрисдикциях с февраля 2022 года. Тем временем ликвидные резервы национального фонда благосостояния России уменьшились до $55 млрд (или 2,8% ВВП) в марте 2024 года с максимального уровня $183 млрд в 2021 году; большинство остальных средств инвестированы и неликвидны.

На фоне таких ограничений России приходится удерживать ежегодный дефицит бюджета в пределах 2% ВВП, с тех пор как она начала полномасштабное вторжение (2022−2024 годы). При ВВП в размере $1,9 трлн такой дефицит равен примерно $40 млрд в год, а это значит, что государственные резервы закончатся в следующем году, как и говорил Буданов. Хотя Россия повышает налоги на доходы физических и юридических лиц, это мало чем поможет в условиях экономической стагнации, при этом власти не смогут продать много облигаций на внутреннем рынке.

Западные технологические санкции тоже кусаются. Россия не просто экстремально изолирована; ее технологическое отставание усугубляется массовой эмиграцией образованной молодежи, репрессиями в советском духе, а также путинской клептократией. Кремлю удается смягчать худшие последствия, покупая санкционную западную технику у Китая, Турции и стран Центральной Азии, однако Запад постепенно закрывает эти каналы с помощью вторичных санкций.

В то же время резко уменьшился экспорт вооружений из России, потому что они нужны ей самой. Довольно позорно Кремль вынужден импортировать артиллерийские снаряды у своего еще более отсталого соседа — Северной Кореи. Хотя российское производство не останавливается, выпускаемое оружие оказалось низкого качества. И здесь стоит напомнить, что в нацистской Германии производство оружия достигло пика в июле 1944 года, несмотря на многие месяцы интенсивных западных бомбардировок. В конечном итоге важно качество, а не количество.

Кроме того, у Путина кончаются солдаты. Согласно оценкам США, 120 тысяч российских солдат убиты, а еще 180 тысяч ранены. Хотя Путин только что объявил, что российская армия должна увеличиться на 180 тысяч человек, официальный уровень безработицы в России (2,4%) показывает, что людей сильно не хватает. Поскольку более миллиона здоровых россиян покинули страну в одном только 2022 году, многие считают, что Путин не посмеет объявить новую большую мобилизацию.

С учетом всех скрытых расходов, в этом году Россия, вероятно, потратит около $190 млрд (или 10% ВВП) на войну, и эта цифра, наверное, станет пиковым значением, учитывая ограничения западных финансовых санкций. Когда Россия больше не сможет финансировать бюджетный дефицит, ей придется сокращать госрасходы, хотя невоенные расходы страны уже и так урезаны до предела.

Тем временем Украина удерживает Россию в тупиковой ситуации, расходуя на войну около $100 млрд ежегодно (половина поступает из ее собственного бюджета, а половина — в виде поставок оружия из-за рубежа). Поскольку Россия платит своим солдатам (и семьям погибших солдат) намного больше, а ее оружие низкого качества, Украина могла бы выиграть войну, если бы у нее было еще $50 млрд в год, а также разрешение бомбить военные цели на территории России.

Запад может обеспечить эту сумму, конфисковав $300 млрд замороженных российских государственных активов. Эти деньги критически важны для того, чтобы Украины смогла отбиться от агрессора и восстановить свою территориальную целостность.

Андерс Аслунд, New Voice

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