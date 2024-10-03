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Карлик-рецидивист украл кенгуру из зоопарков сразу в двух областях РФ

  • 3.10.2024, 13:41
Карлик-рецидивист украл кенгуру из зоопарков сразу в двух областях РФ

Одного он хотел обменять на макаку своей мечты.

В конце сентября в зоопарках в российских Калуге и Ярославле украли трех кенгурят — двух самок и самца. Оказалось, в зоопарках орудовал вор-рецидивист низкого роста.

28 сентября из зоопарка в Ярославле исчез кенгуру Крош. А в ночь с 29 на 30 сентября из зоопарка в Калужской области пропали два совсем недавно родившихся кенгуру — работники даже не успели дать имена. Неизвестный разрезал сетку, положил кенгуру в сумку и ушел.

Силовики связали эти преступления, а вскоре нашли и подозреваемого. Им оказался 31-летний Иван Некрасов. Рост парня меньше 150 сантиметров, что он, по данным канала Shot, использовал для совершения краж: пробирался в квартиры через щели в двери, а в дома — через окна на чердаке.

В 2017 году Некрасова задержали, но он незаметно сбежал от конвоиров. Позже он получил условный срок, а вскоре был объявлен в розыск.

Следователи предполагают, что Некрасов решил построить бизнес на продаже животных. Он нашел в интернете покупателей, а затем украл трех кенгуру в зоопарках.

Вора задержали во Владимирской области, в его клетчатой сумке нашли двух кенгурят. Один из них умер, а второй во время задержания чуть не убежал. Его Некрасов собирался обменять на макаку редкой породы, о которой давно мечтал. Еще одного кенгуренка вор успел продать.

Возбуждены уголовные дела о краже и жестоком обращении с животными.

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