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Армия США испытала робота-собаку с винтовками

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  • 3.10.2024, 13:54
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Армия США испытала робота-собаку с винтовками
Фото: Dvids/US Army

Он обнаруживает угрозы с воздуха ночью.

Роботы-собаки армии США, оснащенные винтовками и системами защиты от дронов, могут обнаруживать угрозы с воздуха в ночное время. Как пишет Interesting Engineering, американские военные испытывали эти технологии на Ближнем Востоке.

Робот-собака, вероятно, оснащенный винтовкой типа AR-15/M16, является наземным беспилотным транспортным средством Ghost Robotics Vision 60 (Q-UGV), имеющим четыре ноги. Испытания проводились на полигоне Red Sands в Саудовской Аравии. Во время тестирований Q-UGV поразил несколько статических целей, однако детали испытаний остаются засекреченными.

Робот Q-UGV с винтовкой также оснащен возможностями защиты от дронов. Он был продемонстрирован в Форт-Драм, штат Нью-Йорк, во время операции Hard Kill, которая проходила под руководством 10-й горной дивизии и Центра развития вооружений (DEVCOM-AC). Это тестирование, которое началось в прошлом месяце, завершается на этой неделе.

Роботы-собаки Vision 60 Q-UGV от компании Ghost Robotics разработаны для быстрой адаптации к различным условиям. Благодаря инновационному ядру управления, они способны функционировать в любых средах, даже при неблагоприятных условиях или отказе сенсоров. Даже если робот поскользнется или упадет, он быстро восстановит равновесие и продолжит движение.

Vision 60 Q-UGV также способен обнаруживать воздушные угрозы с помощью тепловизора. Целью разработчиков является сделать этот робот незаменимым инструментом для выполнения сложных задач в тяжелых условиях. Как заявляют в компании, робот призван сохранять жизни солдат, работников и служебных собак, минимизируя их пребывание в опасных ситуациях.

Во время учений Operation Hard Kill Vision 60 Q-UGV был настроен для борьбы с дронами, оснащен небольшой башней с винтовкой AR-15, способной обнаруживать цели с помощью инфракрасного и теплового видения. Наведение осуществляется с помощью электрооптической системы «Одинокий волк».

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