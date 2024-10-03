Звезда Голливуда распродает эксклюзивные суперкары 3.10.2024, 14:26

В ней есть уникальные модели.

Американский актер и реслер Джон Сина решил освободить свой гараж. Он выставил на продажу редкие и эксклюзивные суперкары, пишет «Фокус».

Джон Сина признался, что его гараж заполнен, поэтому он решил продать часть машин. В частности, за 156 000 долларов уже продали уникальный суперкар Ultima Evolution 2015 года с пробегом 6600 км. Таких автомобилей выпустили несколько десятков.

Ultima Evolution оснащен 6,8-литровым V8 Chevrolet с компрессором, мощность которого составляет 1020 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 2,3 с, а максимальная скорость составляет 386 км/ч.

А вот довольно качественная копия Jaguar XJ13 1966 года пока не продана. Этот среднемоторный суперкар выпустили для гонок. Единственный прототип авто уничтожили в ДТП, после чего проект закрыли.

Копия Jaguar XJ13 оснащена инжекторным 5,3-литровым V12 мощностью более 300 сил. Кузов авто изготовлен из алюминия, а салон отделан дорогой кожей. Пробег суперкара составляет всего 355 км.

Третье авто Джона Сины также не является аутентичным. Это копия Lamborghini Diablo VT Roadster, созданная в Канаде. Итальянский суперкар воссоздали не так детально, как Jaguar XJ13.

В конструкции авто использованы детали от Chevrolet Camaro и Corvette, а вот 5,0-литровый V12 позаимствовали у BMW 750iL 1988 года. Пробег ненастоящего Lamborghini — всего 59 км.

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