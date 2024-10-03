«Ела сладкое по вечерам и бессовестно худела» 3 3.10.2024, 14:35

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Белоруска рассказала, как смогла постройнеть без сверхусилий.

Евгения никогда не весила откровенно много — максимум 72 кг при росте 162 см. Обычные параметры для девушки 30+, которая не очень внимательно следит за своим питанием. Тем интереснее узнать, как белоруске удалось добиться идеальной для себя формы, не прибегая к жестким диетам и тренировкам в зале до седьмого пота, пишет Onliner.

Скажем больше: девушка позволяла себе сладкое по вечерам и все равно бессовестно худела. В чем секрет?

— Мне 34 года, и в юности у меня не было больших проблем с лишним весом. До 9-го класса я училась в хореографическом классе, то есть серьезно занималась танцами, поэтому лишнее не набирала. А вот в университете стала незаметно для себя весить 60−65 кг. Ловушка в том, что времени поесть нет, и ты перекусываешь «абы чем» в университетском буфете: замороженные чебуреки, салаты с майонезом, смаженки и так далее.

Максимальный вес я набрала в свои 29−30 лет. В то время работала шеф-редактором глянцевого журнала и параллельно писала с соавтором книгу. Это был на 100% сидячий образ жизни, когда ты пишешь в офисе, приезжаешь домой и пишешь снова. И это образ жизни со всеми вытекающими: лишний вес, отеки, боль в спине и полное отсутствие спортивной формы.

72 кг на весах я увидела в начале 2020 года.

Конечно, на задворках сознания у меня и до этого была мысль, мол, «неплохо бы похудеть», но я была занята работой и всерьез об этом не думала. Тем более каких-то высказываний по поводу лишнего веса в свой адрес от окружающих не слышала.

В целом отношения с едой у меня всегда были скорее спокойные, чем напряженные: просто ела, что хотела. Не завтракала. А это, как я потом узнала, огромная ошибка. Также я не ограничивала себя в сладком, не соблюдала питьевой режим, в рационе было мало овощей и фруктов.

Жесткие ограничения — не моя история

Когда увидела на весах цифру 72, поняла, что надо что-то делать. Сначала я просто собирала информацию. Вокруг было несколько примеров успешного похудения, и все они были связаны с питанием. Правда, там был полный отказ от сладкого, но я сразу поняла, что жесткие ограничения — это не моя история: сорвусь, и ничего не получится.

Я посмотрела несколько видео на YouTube и постепенно стала определять свои правила. Они сформировались, наверное, в течение месяца. Их немного, и мне было несложно их соблюдать:

1. Нормально завтракать.

2. Пить воду в нужном количестве.

3. Отказаться от сосисок и колбас.

4. Позволять себе не больше одного «сладкого» в день.

5. Есть побольше овощей, вместе сахара при готовке использовать фруктозу.

6. По возможности больше двигаться.

Самый интересный пункт, наверное, касается сладостей. Я разрешила их себе есть, но в количестве 1 штука — один кусок торта, один глазированный сырок, одно мороженое. Да, калорийность везде разная, но я решила закрыть на это глаза.

И вопреки стереотипу, что вечером нельзя, сладкое я обычно оставляла именно на вечер. Это была вроде как награда за отработанный и прожитый день.

К этому я добавила прогулки: обязательно 10 тысяч шагов в день по лесу, который находился у дома. Включала подкаст и «нахаживала» шаги. А еще я старалась отказываться от общественного транспорта. Могло быть так: я с «Востока» еду на «Немигу» на встречу с подругой на велике, там мы гуляем и сидим в кафе (кофе с десертом стабильно), и назад тоже возвращаюсь на велосипеде.

Важный момент: вес я сбрасывала очень медленно. Например, в конце февраля 2020-го я весила 72 кг, в конце июня 2020-го — 65 кг, в конце августа — 61 кг. И дальше примерно тот же темп. Минимальный вес — 54 кг — у меня был в конце декабря 2021 года. Сейчас мой комфортный вес — 55−56 кг.

В последние годы вешу меньше, чем в школе, и влезаю в выпускное платье!

В целом я стала гораздо лучше себя чувствовать и с удовольствием теперь смотрю на себя в зеркало. Недавно я купила себе спортивные легинсы размера XS — это, конечно, приятно.

Разумные ограничения работают!

Сейчас я стараюсь питаться так же, как и когда худела. Ведь это в полной мере и не была диета, я просто привела в порядок питание. Не могу сказать, что мой рацион идеален, есть моменты, которые можно улучшить.

Варианты завтрака у меня такие: один-два бутерброда с сыром низкой жирности, или сырники, или творожок, или хлопья без сахара с сухофруктами. Когда худела, старалась выбирать хлебцы с домашней намазкой: консервированный тунец, вареные яйца, зеленый лук — и ломтик огурца сверху.

Обед абсолютно обычный: гарнир, мясо, салат, иногда — суп. Стараюсь учитывать правило тарелки: половина порции — овощи, четверть — белок (курица, рыба), четверть — сложные углеводы (крупы, макароны из твердых сортов). В сезон обожаю обычные салаты из огурцов и помидоров со сметаной низкой жирности или маслом. Не в сезон выбираю просто овощи или салат из капусты с морковкой.

Ужин примерно такой же. И конечно, сладкое с чаем. Обычно это или глазированный сырок, или вафля на фруктозе (люблю от «Спартака»), или ореховый батончик (Nut & Go), или горький шоколад. Обожаю эклеры и торт «Ленинградский», но стараюсь их есть нечасто.

Перекусы не очень люблю. Если они и есть, то это обычно какие-то фрукты (банан, яблоко, апельсин и так далее) или батончик мюсли (правда, сложно найти те, где в составе нет сахара).

В принципе, я позволяю себе все. По воскресеньям с друзьями можем и в «Маке» поесть, если хочется вредного, и в «Тьерри» за миндальными круассанами зайти. Ничего страшного. Недавно ужасно захотелось чипсов — тоже не проблема, съела за два дня большую пачку, больше не хочу. Если в какой-то период праздников или семейных торжеств наберу лишнее, особых проблем не замечаю. После недели нормального питания постепенно прихожу в норму.

Кстати, по моему методу позже похудели и родители (они сбросили в среднем по 10 кг каждый).

В спортзал пришла уже в комфортном весе

Когда-то я пробовала худеть с помощью фитнеса, но смысла в этом особого не было. Как говорит тренер из моего нынешнего спортзала: «Худеют не в тренажерке, а на кухне».

Поэтому всерьез я задумалась о спорте уже после того, как достигла комфортного веса. В основном выбираю групповые тренировки: это функционал, силовые на все тело, TRX, иногда чередую со спокойными типа пилатеса и стретчинга. В среднем занимаюсь два раза в неделю, хотя были периоды, когда ходила и по четыре-пять раз.

Парадокс в том, что спортзал не повлиял на мой вес, зато сказался на общем самочувствии. После тренировок энергии стало больше, перестала болеть спина. Конечно, внешние изменения тоже заметны: появился красивый пресс, стали рельефными руки.

Почему так много людей пытаются похудеть, но не могут?

Мне кажется, есть два момента.

Первый — все ищут волшебную таблетку, чтобы самому прикладывать как можно меньше усилий. Выбирают, например, интервальное голодание или аппаратные коррекции фигуры.

Второй — нежелание принять тот факт, что ничего, кроме изменения питания, не поможет. И важно не отказываться от каких-то продуктов, а есть правильно, учитывая особенности своего организма. Если выбираешь быстрый результат и жесткую дисциплину, когда весь твой рацион, грубо говоря, состоит из куриной грудки и овсянки, — важно не сорваться. А если это будет просто правильное питание, нужно настроиться на то, что процесс похудения займет немало времени.

Нужно терпение и желание не бросить на середине пути.

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