Авария китайской «атомной» субмарины: что упустили из виду западные СМИ 1 3.10.2024, 14:36

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Американские специалисты нашли важный нюанс.

В конце сентября западные источники сообщили об аварии китайской атомной подводной лодки на верфи в Ухане. Западные СМИ, такие как Wall Street Journal и другие, сосредоточились на том, что инцидент мог сигнализировать о ядерных проблемах и неудачах в модернизации ВМС Китая. Однако по мнению издания Defense One, это упущение важных деталей вводит в заблуждение.

Во многих последующих сообщениях также говорилось, что инцидент выявил опасения по поводу безопасности нового класса атомной подводной лодки ВМС НОАК и серьезную неудачу в военной модернизации Китая.

В своем материале обозреватели обозначили несколько ключевых аспектов, которые демонстрируют, как недопонимание контекста и поспешные выводы могут создать искаженное восприятие реальной ситуации. При этом западные СМИ упустили не только нюансы вокруг класса субмарины, но и действительно важные выводы о том, как этот инцидент может сигнализировать о модернизации флота НОАК.

Анализ сообщений об аварии субмарины

Тип подводной лодки. В первоначальных утверждениях говорилось о Type-041, что может наводить на мысль об атомной субмарине (АПЛ). Однако большинство свидетельств указывают на то, что это усовершенствованная версия дизель-электрических подводных лодок Type 039C класса Yuan с воздухонезависимой силовой установкой, а не с ядерным двигателем. Западные журналисты, видимо, неверно истолковали или упустили этот факт, что добавило путаницы в освещение события.

Необходимость ядерного сертификата. Производство атомных подводных лодок в Китае сосредоточено на северной верфи в Хулудао, а не в Ухане. Обозреватели отметили, что без ядерного сертификата эта верфь не может самостоятельно производить атомные подводные лодки. Следовательно, слухи о ядерной природе инцидента на верфи в Ухане кажутся маловероятными.

Спекуляции о ядерной аварии. Несмотря на предположения о затоплении подводной лодки с ядерным двигателем, на спутниковых снимках, сделанных после инцидента, нет следов, указывающих на ликвидацию последствий радиационного выброса. Это еще одно свидетельство того, что версия об АПЛ могла быть преувеличенной.

Установки VLS и модернизация ВМС НОАК. Важной деталью, которая могла бы дать представление о реальных направлениях модернизации китайского флота, является наличие вертикальной пусковой установки (VLS) на поврежденной подлодке. Этот элемент, предположительно встроенный в удлиненный корпус субмарины, мог бы позволить запуск противокорабельных ракет большой дальности. Наличие VLS имеет большее стратегическое значение, чем предположения о проблемах с ядерной безопасностью.

Авторы материала также обратили внимание на китайские источники, которые сообщили, что в субмарине могли бы размещаться противокорабельные ракеты большой дальности YJ-18 или наземные ракеты CJ-10.

Таким образом напрашивается следующий вывод. Была ли это атомная подводная лодка или нет, — под вопросом, однако перспектива появления многочисленных, малозаметных китайских субмарин, способных нанести значительно больший залп по кораблям или авиабазам условного противника, повысит потенциал Китая и усложнит планы союзников США по обороне.

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