В Литву из Беларуси прибыл вагон со странной надписью 4 3.10.2024, 14:39

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Фото: VSAT

Фотофакт.

В среду на КПП в Кяну (с белорусской стороны — Гудогай) из Беларуси пришел транзитный поезд Москва — Калининград.

На одном из вагонов пограничники заметили нанесенный черной краской символ российской армии Z и надпись ZOV (латинскими буквами). На другом вагоне была надпись на русском языке: «Вильнус-город России», сообщает Delfi.

Персонал поезда не мог объяснить, откуда взялись эти надписи», — отмечает Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГ).

Согласно действующим в Литве законам, персонал поезда обязали немедленно убрать все эти надписи. Сотрудники СОГГ отметили, что если надписи не уберут, то пассажирам придется пересесть в другие вагоны, а вагоны с надписями отцепят и на территорию Литвы не пропустят.

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