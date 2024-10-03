В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой2
- 3.10.2024, 14:42
Пользователи пожаловались на проблемы в работе сервиса.
В мессенджере Telegram произошел сбой в четверг, 3 октября. Пользователи пожаловались на проблемы в работе сервиса.
Об этом сообщает Downdetector.
Проблемы в работе мессенджера зафиксировали примерно в 14:00 (по минскому времени).
Пользователи Telegram массово жалуются на медленную загрузку и отправку сообщений.
При этом пользователи также пожаловались на медленную работу приложения Telegram, а также сбои при подключении к сети.