В работе Telegram произошел сбой 2 3.10.2024, 14:42

Пользователи пожаловались на проблемы в работе сервиса.

В мессенджере Telegram произошел сбой в четверг, 3 октября. Пользователи пожаловались на проблемы в работе сервиса.

Об этом сообщает Downdetector.

Проблемы в работе мессенджера зафиксировали примерно в 14:00 (по минскому времени).

Пользователи Telegram массово жалуются на медленную загрузку и отправку сообщений.

При этом пользователи также пожаловались на медленную работу приложения Telegram, а также сбои при подключении к сети.

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