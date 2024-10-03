Эксперты подсчитали себестоимость самого дорогого смартфона Apple 2 3.10.2024, 15:14

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Сумма оказалась гораздо ниже рыночных цен на гаджет.

Аналитики из TD Cowen проанализировали себестоимость компонентов iPhone 16 Pro Max и выяснили, что самый дорогой смартфон от Apple включает в себя «железа» на 485 долларов. В рознице его продают по цене от 1199 долларов в США, ишет УНИАН.

Отмечается, что самым дорогим компонентом 16 Pro Max являются модуль задней камеры и 6,9-дюймовый OLED-экран, стоимость каждого из которых составляет 80 долларов. Это 32% от общей себестоимости смартфона.

При этом камера стала самым подорожавшим компонентом по сравнению с предыдущим поколением, увеличив свою стоимость на 10 долларов. Затраты на ОЗУ и флеш-память увеличились на 5 долларов. Таким образом стоимость комплектующих для iPhone 16 Pro Max выросла на 7% по сравнению с 15 Pro Maх.

Ниже можно посмотреть структуру стоимости подробнее. Важно отметить, что ценник 485 долларов – это лишь себестоимость, не включающая расходы на исследования, разработку, маркетинг и логистику.

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