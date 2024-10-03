Первый комиссар ЕС по обороне назвал возможные сроки войны с Россией 2 3.10.2024, 15:52

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Андрюс Кубилюс

Фото: 15min.lt

И призвал наращивать производство и пополнять запасы оружия и боеприпасов.

Европейский Союз должен нарастить свой военный потенциал для возможной войны с Россией, которая может произойти уже через шесть лет.

Об этом сказал кандидат на пост первого еврокомиссара по обороне Андрюс Кубилюс, РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Кубилюс, дважды занимавший пост премьер-министра Литвы, заявил, что ЕС «должен быть готов к военному противостоянию с Россией через шесть-восемь лет», добавив, что блоку также необходимо наращивать производство и пополнять запасы оружия и боеприпасов.

Кубилюс, которому в следующем месяце предстоят слушания по утверждению в Европейском парламенте, представляет Европейскую народную партию, которая занимает наибольшее количество мест в органе. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поручила ему нарастить инвестиции в безопасность Европы и объединить сильно раздробленную европейскую оборонную промышленность.

Его предупреждение в отношении России перекликается с аналогичным заявлением министра обороны Германии Бориса Писториуса, который в январе заявил, что Россия может напасть на НАТО через «пять-восемь лет».

После выдвижения на пост еврокомиссара Кубилюс заявил, что стоит рассмотреть вариант выпуска совместных облигаций, чтобы собрать дополнительные 500 млрд евро, необходимые для ускорения развития промышленности ЕС. Продажа большего количества совместных долгов - это предложение, против которого до сих пор выступали некоторые государства-члены, в частности Германия.

Кубилюс также выдвинул идею создания обязательных запасов боеприпасов для ЕС, идея, которая вызвала резкую реакцию Йенса Столтенберга в его последние дни на посту генсека НАТО перед передачей полномочий голландцу Марку Рютте.

«Я приветствую больше усилий ЕС в сфере обороны, если только они не будут дублировать или конкурировать с НАТО», - сказал Столтенберг, похвалив объявленную новым комиссаром задачу по решению проблемы фрагментации европейской оборонной промышленности. Но, добавил он, ЕС не должен «начинать строить альтернативные оборонные структуры».

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