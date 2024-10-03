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Ученые выяснили, почему фрукты в магазинах кажутся аппетитнее

  • 3.10.2024, 16:04
Ученые выяснили, почему фрукты в магазинах кажутся аппетитнее

Маркетологи применяют особую схему манипуляции сознанием покупателей.

Ученые из Университета Гиссена в Германии выяснили, что фрукты, упакованные в подходящие по цвету контейнеры и сетки, кажутся покупателям в магазине ярче и аппетитнее, чем дома. Результаты исследования опубликованы в i-Perception.

Исследователи установили, что маркетологи применяют особую схему манипуляции сознанием покупателей, основанную на так называемой иллюзии конфетти. Этот визуальный феномен влияет на восприятие цвета фруктов и овощей, делая их более привлекательными для потребителей.

Технология заключается в правильном подборе упаковки для продуктов. Например, апельсины часто помещают в красные и оранжевые сетки, лимоны — в желтые, а кабачки — в зеленые. По словам ученых, визуальная система человека стремится к упрощению и «смешивает» находящиеся по близости оттенки, из-за чего создается иллюзия более яркого и однородного цвета. Это не только обманчиво улучшает внешний вид продуктов, но и может приводить к импульсивным покупкам.

По словам ученых, иллюзия конфетти может ввести в заблуждение даже специалистов. Один из авторов исследования Карл Р. Гегенфуртнер сам стал жертвой такой уловки. Купив в магазине апельсины, кажущиеся спелыми, он разочаровался при разглядывании их дома. Ученый обнаружил, что фрукты имеют зеленоватый оттенок, далекий от первоначальной яркости.

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