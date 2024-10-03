Белорус четыре года платил алименты, но потом вдруг засомневался 8 3.10.2024, 16:14

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Как оказалось, не зря.

На жителя Пинского района, который вдруг перестал платить алименты на трех детей, пожаловалась бывшая жена. До этого четыре года мужчина исправно финансово поддерживал семью.

На мужчину завели уголовное дело за уклонение от алиментов. На допросе он объяснил, что перестал давать деньги, потому что засомневался, что дети его.

Для установления отцовства назначили генетическую экспертизу. Она показала, что мужчина является отцом только для одного ребенка из трех.

Что теперь будет с уголовным делом, не сообщается.

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