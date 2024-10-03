«Истощаем монстра» 3.10.2024, 16:19

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Украинские БПЛА пробились к «очень защищенному» аэродрому россиян.

3 октября украинские дроны атаковали военный аэродром Борисоглебск в Воронежской области России, ударив по складам с КАБами и самолетам, сообщают источники NV.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что поражение аэродромов в РФ — это ключ к решению этой войны и к «обессиливанию монстра». Поэтому это приоритетные цели для ВСУ, подчеркнул он в эфире Radio NV.

Кузан одновременно отметил, что пораженный аэродром Борисоглебск считался «очень защищенным» системами ПВО.

«Здесь действительно находилась их передовая фронтовая авиация Су-34, Су-35. То есть это достаточно новые самолеты, они были модернизированы. Они постоянно, системно осуществляли авиавылеты и забрасывали наши позиции и наши города этими авиабомбами. <...> То, что Служба безопасности нашла ключик и пробилась через их эшелонированную систему ПВО (именно этого аэродрома), — это, я думаю то, что будут еще долго разбирать россияне, как так вообще произошло», — подчеркнул эксперт.

Кузан добавил, что спутниковые снимки фиксируют возгорание сразу в нескольких местах:

«По предварительной информации (это ждет проверки) резервуары с горючим были поражены, запасы вооружения, авиабомб и, конечно же, сама техническая инфраструктура, возможно, самолеты, которые находились и не были подняты в воздух именно по команде воздушной тревоги».

Подытоживая Кузан сказал, что эта атака стала неожиданностью для россиян. а нам продемонстрировала эффективность украинских спецслужб, которые проводят такие сложные операции.

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