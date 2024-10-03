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В России запретили выступать белорусским комикам и музыкантам

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  • 3.10.2024, 16:58
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В России запретили выступать белорусским комикам и музыкантам

Появился «черный список».

В России обновили список артистов, выступления которых запрещены. В него попали и некоторые белорусские исполнители и комики, сообщает «Белсат».

Всего список состоит из 79 фамилий. В нем как те, кто выступал против войны, так и артисты, которые меняли свой взгляд относительно российского вторжения в Украину, и даже сторонники Путина.

Из белорусских артистов в списке – Макс Корж, Тима Белорусских, комики Слава Комиссаренко, Ирина Приходько, Иван Усович, а также певица Наталья Подольская (несмотря на то, что она вместе с мужем Владимиром Пресняковым поддерживала российское полномасштабное вторжение в Украину).

Примечательно, что под запрет попали также и некоторые тикток-звезды и исполнители, которые промолчали, ничего не сказав о войне: именно по этой причине в списке оказался Тима Белорусских, его фамилия находится в этом ряду вместе с FLAFFYX, Vlad Hoshin и Instasamka.

Некоторые исполнители оказались в списке, даже несмотря на удаление антивоенных заявлений в социальных сетях или отправку гуманитарной помощи российским беженцам из приграничных с Украиной районов. Так, среди них оказалась группа белорусского происхождения «ЛСП».

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