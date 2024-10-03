В России запретили выступать белорусским комикам и музыкантам 1 3.10.2024, 16:58

1,816

Появился «черный список».

В России обновили список артистов, выступления которых запрещены. В него попали и некоторые белорусские исполнители и комики, сообщает «Белсат».

Всего список состоит из 79 фамилий. В нем как те, кто выступал против войны, так и артисты, которые меняли свой взгляд относительно российского вторжения в Украину, и даже сторонники Путина.

Из белорусских артистов в списке – Макс Корж, Тима Белорусских, комики Слава Комиссаренко, Ирина Приходько, Иван Усович, а также певица Наталья Подольская (несмотря на то, что она вместе с мужем Владимиром Пресняковым поддерживала российское полномасштабное вторжение в Украину).

Примечательно, что под запрет попали также и некоторые тикток-звезды и исполнители, которые промолчали, ничего не сказав о войне: именно по этой причине в списке оказался Тима Белорусских, его фамилия находится в этом ряду вместе с FLAFFYX, Vlad Hoshin и Instasamka.

Некоторые исполнители оказались в списке, даже несмотря на удаление антивоенных заявлений в социальных сетях или отправку гуманитарной помощи российским беженцам из приграничных с Украиной районов. Так, среди них оказалась группа белорусского происхождения «ЛСП».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com