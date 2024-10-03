Экономика России сидит на героиновой игле Игорь Липсиц

3.10.2024, 17:25

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Бюджет снова сверстан в пользу тех, кто обслуживает войну в Украине.

Мы видим, что граждане России сейчас все четче разделяются на две группы. Первая — «бенефициары войны». Это все, кто прямо участвуют в военном производстве, в военных заказах. Довольно широкий круг людей. Если вы поставляете продукты питания в армию, то ваша пищевая компания очень хорошо зарабатывает на войне. Если вы шьете одежду, обувь, белье для армии, то очень хорошо зарабатываете на войне. Если вы врач и ездите вахтовым методом работать в военном госпитале, вы зарабатываете на войне. Владелец транспортной компании, которая возит что-то для военных? — Вы зарабатываете на войне.

30 млн сторонников войны

Есть попытки оценить, сколько их, «бенефициаров войны», и самая близкая к реальности цифра — 15 млн человек с членами семьи, то есть более чем десятая часть населения России. Немало. Это люди, максимально заинтересованные в длительной войне, потому что она гарантирует им заказы, она обеспечивает им доходы, она избавляет их от всяких проблем с конкуренцией. И говорить не надо, что они воину поддерживают и будут настаивать на том, чтобы она шла как можно дольше. В идеале — вечно.

Из остальных тоже кое-кто зарабатывает на войне, не впрямую, но зарабатывает. К примеру, военный завод покупает лист у «Северстали»: формально металлурги не производят военную продукцию, но обеспечивают поставки металла для ее изготовления, а значит, тоже становится выгодоприобретателями войны, ее бенефициарами. И рады этому несказанно, поскольку из-за санкций прежние рынки экспорта их продукции потеряны!

Вот если второй такой слой добавить, может, и 30 млн выйдет выгодоприобретателей от войны, и им всем тоже не хотелось бы, чтобы война останавливалась.

Но это все равно меньшая часть населения. А большая часть населения — страдает. Потому что их заработки перестали расти. Да! Гонка зарплат, которая продолжалась чуть ли не два года, — она, похоже, прекращается в России. Есть даже сведения, что перестали повышать зарплаты на военных заводах.

И тому есть объяснение.

Надо же понимать, что военная промышленность — специфическая отрасль, потому что там один-единственный покупатель — государство и там на продукцию действуют государственные цены. А что в том плохого? А то, что их нельзя повышать автоматически в меру роста затрат!

И предположим, затраты в военном производстве выросли. А как им не вырасти, когда инфляция вокруг, да и плюс надо зарплаты повышать, чтобы выигрывать конкуренцию за дефицитную рабочую силу? Но цена–то будет все та же — ранее государством утвержденная.

Думаете, я изобретаю конфликтную ситуацию? Да нет, Сергей Чемезов, гендиректор «Ростеха», главный по военной продукции, все время жалуется на рост стоимости труда. А закупщики из Министерства обороны цену повышать не хотят — просто потому, что не могут. За ними стоит Минфин, у которого есть лимит расходов на закупку вооружения. А он подсчитан по старым ценам на военную продукцию. И у Минфина лишних денег нет! И рост зарплат он не визировал…

Так что и ВПК вынужден тормозить рост зарплат.

Несмотря на это торможение роста доходов, инфляцию они все равно подстегивают — те, кто стал зарабатывать много, бенефициары войны. А инфляция — она же для всех, не только для бенефициаров.

Иссякание доходов?

Сергей Алексашенко недавно опубликовал хороший график: снижение соотношения пенсии и средней заработной платы в экономике. Это называется пенсионное замещение. Международная норма пенсионного замещения — где-то 40%. У нас в РФ росла эта доля, перед началом войны достигала 35–36%. Сейчас свалилась — до 23–24%. Потому что зарплата средняя выросла по экономике. Пенсия тоже выросла, но совсем не так. Пенсионеры обеднели.

Алексашенко, правда, забыл обсудить и второй эффект: не просто пенсионер становится все беднее в сравнении с работающими, у пенсионера пенсия отстает еще и от роста цен! Пенсионные деньги превращаются в пыль.

А пенсионеров в России где-то 41 млн человек. И это только гражданские пенсионеры, без учета военных. И вот они — пострадавшие от войны. Они все проиграли, они все обеднели. И они все теперь с трудом будут сводить концы с концами.

Так что вот вам социальная картинка России: пенсионеры теряют, низовые чиновники — теряют; ученые — теряют, преподаватели — теряют, работники культуры, работники спортивных организаций для молодежи — теряют. Они все оказались стране не нужны, они все начинают реально лишаться доходов, они все теряют возможность что-то толком делать, они все реальные пострадавшие от войны, но они ничего сделать не могут.

Ситуация 2025 года становится все более интригующей. Все проектировки, которые даёт Минэкономики Минфину, рассчитаны на рост государственных расходов. У Минэкономразвития безумно оптимистический прогноз, рост ускоряется: «Согласно базовому варианту прогноза, рост ВВП страны в 2025 году составит 2,5 процента, в 2026 году — 2,6 процента, в 2027 году — 2,8 процента», — сказано в сообщении. Почти треть прироста ВВП обеспечивают инвестиции.

А все это для того, чтобы Минфин мог увеличить бюджет.

Опираясь на эти проектировки, Минфин и представил бюджет с очень большим увеличением доходов — 40 трлн рублей против 36,6 трлн в 2024-м. Но это очень зыбкая конструкция, она опирается на неустойчивое основание. А неустойчивое оно потому, что начинается потихонечку иссякание доходов.

Пойдем по частям. Первое, доходы от нефти нестабильны и плохо предсказуемы, никто не понимает, что будет с ценой. Последние дни тут нехорошие для России сведения с рынка нефти. Цена падает. Она последнее время держится в районе 70 долларов за баррель, вполне серьезно говорят и о 60 долларах в будущем году. Не 40, не катастрофа, но 60. Говорят уже. Это прогнозы торговцев нефтью и это Brent, а Urals всегда дешевле. И если верить Gunvor и другим трейдерам, то Urals в будущем году снизится до 55 долларов за баррель. Да и Саудовская Аравия, похоже, устала играть в снижение добычи ради стабилизации цены нефти…

Беда для России! Бюджет в этом году сверстан под 70 долларов за баррель, то же самое (69,7 доллара) предполагается и на 2025 год. А если будет 55 долларов за баррель — то доходы сократятся, а компенсировать их нечем. Только девальвацией рубля до 122 рублей за доллар.

Уже сейчас государство формирует нефтегазовые доходы не за счет прибыли, а за счет оборотных средств нефтяных компаний. Игорь Сечин, главный управляющий директор «Роснефти», просто-таки взвыл, его услышали, но это значит, что ситуация не ухудшится — и по-прежнему у нефтяников будут забирать денег больше, чем они платили в нормальных условиях, то есть в том числе часть оборотного капитала.

Если перевести на простой язык, то бюджет просто грабит нефтяные компании. А куда они денутся? Никуда! Идея какая? Пусть вы сейчас потеряете деньги, потом мы победим и деньги опять потекут! Но, во-первых, большой вопрос, победим «мы» или нет, и еще больше вопрос — а потекут ли деньги?

В общем, под прикрытием будущей победы разрушают главную для бюджета отрасль экономики.

Опыт-то уже есть — угробили «Газпром» (у него, напомню, еще в 2022 г. отняли разом 1,3 трлн руб.), и он не поднимается и не поднимется. Сейчас его менеджеры мечутся по свету, пытаются пристроить газ хоть куда-нибудь. Китай не берет, давайте Афганистану, давайте Пакистану, даже Ирану с Азербайджаном, у которых своего газа полно — пытаются по какой-то странной схеме обмена продать хотя бы что-нибудь. «Газпром» лишился Европы, девать газ некуда, Путин, конечно, требует газифицировать населенные пункты РФ, но, даже если программа будет выполняться, это социальная газификация, а она не приносит денег.

Есть еще сжиженный природный газ, который вроде бы можно продавать куда угодно, но США ввели санкции против российских СПГ-проектов, да и вообще в мире уже нет недостатка в предложении СПГ, а дальше профицит будет только увеличиваться, в тех же США и в Катаре начинают или возобновляют работу большие мощности по сжижению.

Так откуда деньги взять?

Если денег взять негде, нужно сокращать расходы. И тогда начинают сыпаться те, кто хорошо жил. Например, строители, большая часть бизнеса которых строится с расчетом на льготную ипотеку.

Министр финансов Антон Силуанов говорит, что в бюджете «выделят необходимые ресурсы» на льготную ипотеку, но ничего конкретного не говорит. А рынок как раз сейчас начинает сыпаться, резко падают продажи. Причем резко — это не то что красивый образ, это минус 33% за месяц! Цены пока еще стоят, а реальные продажи — падают!

И здесь есть еще одна интересная тема. На российском рынке недвижимости — три участника, кроме покупателей и продавцов есть «перекупщики» (перекупы). Это нормальный спекулятивный бизнес, ничего плохого в нем нет: выкупают у девелоперов жилье в новых домах в начале стройки целыми подъездами, а потом продают квартиры в готовом доме поштучно и с премией к цене покупки.

Появилась информация, что один человек оформил на себя 26 льготных ипотек. Это, разумеется, правонарушение, но оно дает представление, как устроены торговые схемы таких перекупщиков.

Значит, если сейчас рынок останавливается, продаж не будет — что им делать? Они же все купили все в кредит. Им надо будет тут же это сбрасывать, по любой цене в буквальном смысле. Представляете, что будет с рынком? Обвал цен!

А ведь не только перекупщики все купили в кредит, но и девелоперы все построили в кредит. И если это не продать… Девелоперу остается только банкротиться, а следом будут банкротиться уже и банки. Банкопад… Именно его и боится Банк России, когда ужесточает условия выдачи кредитов вообще и ипотеки в частности.

На 1 января 2024 года льготной ипотеки выдано на 7,18 трлн рублей. По мнению Счетной палаты, снижение стоимости жилья на 20% может привести к необходимости досоздания в банках России дополнительных резервов на 4,45 трлн рублей. А это вдвое больше всей прибыли банковского сектора за 2024 год и соразмерно почти трети балансового капитала всех банков.

Эта картина может возникнуть, когда станет понятно, что кончаются деньги из бюджета, деньги на льготную ипотеку.

Но те же самые процессы возможны и в других отраслях, потому что вся экономика России сидит на героиновой игле бюджетных денег. А больше ни на чем. Эффект импортозамещения уже выдохся.

Поэтому, если произойдет сокращение вливаний из бюджета, то это даст моментальный «эффект домино» по всей экономике России.

И тогда возродятся кризисные ситуации а-ля 1990-е. А в 1990-х, напомню, было такое ныне совершенно забытое явление, как невыплата пенсий и невыплата зарплат бюджетникам — но не всем, конечно, выплаты из бюджета на оборону никуда не денутся, а вот деньги на образование, на здравоохранение и так далее — могут и кончиться. Истории с задержками заплат школьным учителям и врачам мы уже в недавнее время слышали.

И в такой ситуации вполне может быть, что кто-то из российской элиты — почуяв озлобление большого числа граждан страны — может сделать попытку перехватить власть. И получит поддержку населения, как ее некогда получил Борис Ельцин.

Игорь Липсиц, The Moscow Times

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