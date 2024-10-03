В Польше изменили правила продажи алкоголя 2 3.10.2024, 17:28

2,058

Что известно о нововведениях.

Правительство Польши вводит правила, которые ужесточат запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 18 лет, и запретят продажу алкоголя на заправках в ночное время.

Об этом заявила министр здравоохранения Польши Изабела Лещина, которую цитирует AP.

Эти правила станут ответом на данные о росте количества ДТП и других несчастных случаев с участием людей в состоянии алкогольного опьянения.

Продажа алкоголя лицам, не достигшим 18 лет, является незаконной в Польше и может привести к большим штрафам или месячному заключению.

Сейчас продавцы имеют право, но не обязаны проверять документы покупателя на предмет его возраста. Новые правила обяжут их это делать.

«Продавцы должны будут более внимательно и ответственно относиться к своей роли», – заявила руководительница польского Минздрава.

Меры также запретят продажу алкоголя между 22:00 и 6:00 на автозаправочных станциях, где он сейчас доступен круглосуточно, сказала Лещина.

По словам Лещины, работа над новыми правилами почти завершена и будет ускорена.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com