Зеленский об отходе ВСУ из Угледара: Правильный шаг для сохранения жизней 3.10.2024, 18:35

Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал о ситуации генсеку НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отступление из Угледара в Донецкой области было правильным шагом.

Как передает «Интерфакс-Украина», об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию, которая использует соответствующее оружие против нас, разрушает все. И когда она разрушает позиции наших бойцов, им надо сохранить свою жизнь. Потому что они гораздо главнее, чем любые застройки. Потому что это наши люди, это граждане Украины. И поэтому очень правильно, что они идут и могут сохранить себя», - сказал президент в ответ на вопрос: «Учитывая то, что вы отошли из Угледара, как Украина будет дальше сдерживать наступление РФ?».

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