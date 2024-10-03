Зеленский об отходе ВСУ из Угледара: Правильный шаг для сохранения жизней
- 3.10.2024, 18:35
Президент Украины рассказал о ситуации генсеку НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отступление из Угледара в Донецкой области было правильным шагом.
Как передает «Интерфакс-Украина», об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
«Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию, которая использует соответствующее оружие против нас, разрушает все. И когда она разрушает позиции наших бойцов, им надо сохранить свою жизнь. Потому что они гораздо главнее, чем любые застройки. Потому что это наши люди, это граждане Украины. И поэтому очень правильно, что они идут и могут сохранить себя», - сказал президент в ответ на вопрос: «Учитывая то, что вы отошли из Угледара, как Украина будет дальше сдерживать наступление РФ?».