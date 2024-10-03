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«Отличу пять видов лжеборовика»

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  • 3.10.2024, 18:46
«Отличу пять видов лжеборовика»

Белоруска поделилась секретами сбора грибов.

Где искать грибы в лесу и как на месте отличить ядовитый гриб от съедобного? Об этом ко Всемирному дню грибника 3 октября BAR24 рассказала опытная сборщица грибов Виктория.

33-летняя Виктория Волк занимается сбором грибов с самого раннего детства.

— В грибы хожу лет с четырех-пяти. Ходили в лес всей семьей и с собакой. Папа работал лесником, он меня всему и научил. Всегда первым находил гриб и говорил мне: «Смотри внимательнее вокруг». Учил, что грибы редко растут поодиночке. И что нужно всегда искать рядом. Учил, в каких лесах грибы растут, как правильно их срезать, чтобы не повредить грибницу. Так со временем у меня на грибы выработалась чуйка, — рассказывает Виктория.

«Грибной сезон бывает не каждый год»

Самостоятельно ходить в лес Виктория начала лет в пятнадцать. Но советам, полученным от отца-лесника в детстве, она следует до сих пор.

— Папа всегда учил, что грибы растут ближе к краю дороги. Вдоль обочины. И это, если честно, всегда работает, — делится секретами поиска грибов Виктория. — Подосиновики любят высокую траву и папоротники. Боровики — хвойный лес: часто их можно найти под высокой лапистой елью. Лисички всегда растут семьями.

Грибной сезон, отмечает Виктория, на самом деле бывает далеко не каждый год. И это тоже нужно учитывать.

— Грибной сезон бывает не каждый год. Как правило, чередуется раз в два-три года. То есть или очень много грибов и орехов, или их вообще нет. Зависит от количества дождей, влажности воздуха, — говорит Виктория.

По словам женщины, в грибной сезон она ходит в лес очень часто. А вот если год неурожайный, отмечает сборщица грибов, то и чудес от леса ждать не стоит.

— Бывает, лес как на картинке: так и дорисовал бы гриб под елью. Но ничего нет. В таких случаях поиск грибов я компенсирую сбором трав или ягод, — отмечает Виктория.

«Ядовитый будет горчить»

Любимые грибы Виктории — боровики. Но собирать она больше любит опята. И грузди, которые ее мама «вкусно солит».

— Больше всего люблю собирать опята. Бывает, видишь: все дерево в опятах. И у тебя такое удивление от их количества, — рассказывает Виктория.

Женщина говорит, что за годы походов в лес она научилась идеально разбираться в грибах. И знает, как отличить подлинный съедобный гриб от «подделки».

— Отличу пять видов лжеборовика. Ну, во-первых, на внешний вид они разные. И я знаю, как какой выглядит. К примеру, у сатанинского гриба — оранжевая ножка. А у желчного — синяя шляпка, — рассказывает Виктория. — На кончик языка можно гриб попробовать. Ядовитый будет горчить, съедобный гриб — сладкий.

Вместе с тем, отмечает женщина, даже опытный грибник может иногда засомневаться. У нее тоже бывает, хотя и крайне редко. В таких случаях, говорит Вика, от ошибки спасает одно золотое правило: «не брать гриб, если не уверен».

«До и после Воздвижения не хожу — боюсь»

Каких-то особенных грибных примет или ритуалов у Виктории нет. Так как она уверена, что для каждого грибника в лесу припасен свой гриб.

— Бывало, приходишь в лес и видишь, что там много людей. Но все равно идешь за ними и… находишь! Потому что, действительно, у каждого свой гриб, — говорит женщина.

Тем не менее есть дни, когда Виктория старается в лес не ходить.

— До и после Воздвижения не хожу — боюсь. Есть примета, что змеи в этот день прячутся в лесу и очень агрессивные. Я в детстве под кустом увидела два клубка змей, прямо под рукой, когда резала лисички. С тех пор — фобия, — поясняет сборщица грибов.

Начинающим и неопытным грибникам Вика советует не надеяться на сезонность. Потому что «тут как повезет». Лучше больше времени уделить изучению грибов.

— Не брать незнакомые грибы. Чаще читать литературу о них и следить за изменениями. Потому что раньше, например, сморчки и строчки являлись съедобными грибами. Сейчас же они являются условно-съедобными. Такие грибы лучше не брать, — говорит сборщица грибов. — Сыроежки лучше брать зеленые, но не красные. А свинушки (кобылки, копыта) накапливают радиацию, поэтому их я тоже никогда не беру.

А еще, отмечает женщина, важно не только собрать правильные грибы. Но и правильно их приготовить.

— Как-то мы набрали четыре ведра рыжиков. Радовались, что так много. Но мама повелась на какой-то нелепый рецепт в интернете, и в итоге грибы просто скисли. Очень жалко было, лучше бы заморозили, — резюмирует Виктория.

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