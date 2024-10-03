В Литве работникам «секретных организаций» запретили въезд в Беларусь 3.10.2024, 18:53

Сейм Литвы принял поправки к закону о государственной и служебной тайне.

В Литве запретили работникам некоторых учреждений и членам Союза стрелков, которые имеют доступ к секретной информации, выезжать в «недружественные» страны. Об этом в четверг, 3 октября, сообщает литовский вещатель LRT.

В частности, литовский Сейм принял поправки к закону о государственной и служебной тайне 80 голосами за.

Министр обороны Литвы Лауринас Кашчюнас заявлял, что поправки к закону должны ограничить поездки сотрудников «секретных организаций» в страны, где их присутствие может угрожать национальной безопасности Литвы.

Правительство страны будет определять страны из списка запрещенных на въезд на основе «рисков для национальной безопасности».

В Минобороны Литвы заявили, что запрет распространится на Россию, Беларусь и Китай. В эти страны уже запрещены поездки для литовских военнослужащих и чиновников. Новый запрет, по оценкам ведомства, коснется около 56 тысяч человек, которые работают с секретной информацией.

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