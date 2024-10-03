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Байден: США обсуждают с Израилем возможные удары по нефтяным объектам Ирана

  • 3.10.2024, 19:11
Байден: США обсуждают с Израилем возможные удары по нефтяным объектам Ирана

В ответ на ракетный удар Ирана 1 октября.

Соединенные Штаты ведут переговоры с Израилем относительно возможного удара по нефтяным объектам в Иране в ответ на ракетный удар Ирана 1 октября.

Об этом в среду, 3 октября, заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции, сообщает CNN.

«Мы обсуждаем это, но сегодня ничего не произойдет. Мы продолжим этот разговор позже», — отметил Байден, отвечая на вопрос, поддерживает ли он удар Израиля по иранским нефтяным объектам.

Кроме того, он отказался раскрывать информацию о возможных санкциях, которые США могут ввести против Ирана.

«Я сначала сообщу им, прежде чем говорить с вами», — сказал Байден.

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