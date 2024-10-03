В Кобрине родителей учеников одной из школ хотят обязать платить за обслуживание пропускных турникетов 3 3.10.2024, 19:19

Руководство школы настойчиво рекомендует родителям учеников заключить договоры.

В средней школе № 4 города Кобрина в начале учебного года начали устанавливать пропускные турникеты. Обслуживанием оборудования будет заниматься частная компания, с которой руководство школы настойчиво рекомендует родителям учеников заключить договоры. За ключ-пропуск и ежемесячное обслуживание турникетов необходимо будет заплатить. Те, кто против, должны будут согласиться с тем, чтобы их дети ожидали входа в школу после того, как пройдут все «платники».

Родитель: «Мне это напомнило систему посадки в самолеты бюджетных авиакомпаний»

О том, что на входе в среднюю школу № 4 города Кобрина будут устанавливаться турникеты, родители узнали в начале учебного года. Недавно руководство этого учреждения образования раздало ученикам и сотрудникам договоры (образец есть в редакции) на выдачу и обслуживание специальных электронных карт-ключей, по которым будет осуществляться пропуск в школу.

— Договор надо заключить с ООО «ИнфоПост», то есть со сторонней коммерческой организацией. Все бы ничего, но за карту-пропуск требуют 6 рублей, а еще каждый месяц нужно платить за обслуживание согласно выбранному тарифу — от 3 до 4 рублей. Дети часто теряют свои вещи, и в случае утери карты нужно будет делать дубликат, также за 6 рублей. Получается, у нас бесплатное образование с платным входом в школу, — объясняет причину возмущения Виталий, один из родителей учеников школы № 4.

По словам мужчины, несогласные родители обратились за разъяснениями в Главное управление по образованию Брестского облисполкома. Там пообещали разобраться.

— После нашего обращения к чиновникам руководство школы сообщило, что те, кто не хочет, могут не платить. А для детей без карт будет организован отдельный вход — «по дневнику» или карте учащегося, — говорит мужчина. — Схема будет такая: после того как в школу зайдут все дети с картами, сотрудник Департамента охраны проверит данные учеников без карт и со своего пульта откроет вход. То есть либо плати, либо жди, пока пройдут «платники». Мне это напомнило систему посадки в самолеты бюджетных авиакомпаний, когда первыми на борт могут зайти те, кто за это заплатил.

По словам Виталия, турникеты появились и в других школах города, но только в их учреждении оплачивать выдачу ключей и абонентское обслуживание хотят обязать родителей учеников. Кроме того, мужчину беспокоит, что пропускная система может создать угрозу для безопасности детей в случае чрезвычайной ситуации.

— В нашей школе только два входа. Главный вход теперь будет с турникетами, есть еще один запасной, дверь там очень узкая. Часть школы с другими выходами на первом этаже перекрыта и переоборудована в детсад. В случае пожара или другой экстренной ситуации может случиться трагедия, — опасается Виталий.

Директор: «Я запущу турникеты только тогда, когда договоры будут подписаны родителями всех учеников»

Журналист «Зеркала» под видом родителя одного из учеников позвонил в СШ № 4, чтобы узнать, является ли заключение договора с ООО «ИнфоПост» обязательным и что будет, если кто-то из родителей не захочет этого делать.

— Я запущу турникеты только тогда, когда договоры будут подписаны родителями всех учеников, и только после того, как все они поступят ко мне, — заявила директор школы Алена Фигурина. — Пока все 836 [учеников] не будут охвачены, турникеты не будут подключаться к пропускной системе. Поэтому заполняйте, смотрите, думайте и решайте.

— Получается, можно не заключать договор, если мы не хотим?

— Нет, если у вас есть карточка учащегося, то мне будет необходимо передать данные в ООО «ИнфоПост». Поэтому договор вам надо подписать, — настойчиво повторила директор.

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