Будущих учителей в Беларуси будут учить «правильному» макияжу 6 3.10.2024, 19:44

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Также учителей заставят делать «правильные» прически.

В Беларуси будущих педагогов будут учить краситься, одеваться и делать прически.

Так, по словам замглавы Минобразования Екатерины Петруцкой, в Беларуси уделяется большое внимание формированию имиджа педагогов еще в процессе подготовки кадров. При этом чиновница обратила внимание на то, что составляющими имиджа являются не только деловой костюм, но — жизненный опыт, нравственные ценности, коммуникабельность, эмпатия, чувствительность, рефлексия, сопереживание, красноречие и наличие у педагогов других положительных качеств.

При этом будущим белорусским педагогам помогают найти свой имидж во внешнем облике. Для этого на базе Белорусского государственного педуниверситета имени Максима Танка (БГПУ) реализуется проект совместный с Национальной школой красоты. Реализуется серия мероприятий, связанных с внешним и внутренним компонентами, а также процессуальной деятельностью.

При этом реализация проекта началась с внешнего проявление педагога в своей профдеятельности.

– Это внешний вид учителя, макияж, прическа, стиль речи, манера поведения, походка, имидж, стиль. И в этом плане мы тесно сотрудничаем с Национальной школой красоты, - прокомментировала начальник центра студенческого творчества БГПУ Елена Журавская.

С будущими учителями еще в университете разбирают стиль и имидж педагога, базовый гардероб современного учителя, речевой имидж и самопрезентацию.

Кроме того, директор Национальной школы красоты Божена Еремич обратила внимание на то, что реализация проекта началась еще в 2023-м. И мероприятия осуществляются не только в БГПУ, но уже и в педколледжах Минской области.

– Основные дисциплины связаны с основами стиля, макияжа и парикмахерского искусства, речевой имидж и этикет, - пояснила Еремич.

Проект планируют распространить и в колледжах и университетах областных центров.

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