закрыть
3 октября 2024, четверг, 20:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генсек НАТО посетил раненых украинских военных

  • 3.10.2024, 20:31
Генсек НАТО посетил раненых украинских военных

Он подтвердил готовность стран НАТО способствовать лечению и реабилитации украинских бойцов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Киев посетил украинских военных, которые проходят реабилитацию после ранений.

Об этом в Facebook написал министр обороны Украины Рустем Умеров, который сопровождал Рютте.

По словам украинского министра, Рютте подтвердил готовность стран НАТО способствовать лечению и реабилитации украинских бойцов.

«Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте посетили наших военных, которые проходят реабилитацию после ранений. Выразили благодарность нашим героям за их несокрушимое мужество в борьбе за свободу Украины и всей Европы», – отметил Умеров.

Марк Рютте во время своего первого зарубежного визита в Киев подтвердил, что украинский вопрос будет его ключевым приоритетом в работе на этом посту.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский
Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип