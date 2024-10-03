Генсек НАТО посетил раненых украинских военных
- 3.10.2024, 20:31
Он подтвердил готовность стран НАТО способствовать лечению и реабилитации украинских бойцов.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Киев посетил украинских военных, которые проходят реабилитацию после ранений.
Об этом в Facebook написал министр обороны Украины Рустем Умеров, который сопровождал Рютте.
По словам украинского министра, Рютте подтвердил готовность стран НАТО способствовать лечению и реабилитации украинских бойцов.
«Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте посетили наших военных, которые проходят реабилитацию после ранений. Выразили благодарность нашим героям за их несокрушимое мужество в борьбе за свободу Украины и всей Европы», – отметил Умеров.
Марк Рютте во время своего первого зарубежного визита в Киев подтвердил, что украинский вопрос будет его ключевым приоритетом в работе на этом посту.