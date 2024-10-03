Легендарный хоккеист заявил, что НХЛ придется заплатить Украине миллиарды долларов 3 3.10.2024, 21:16

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Доминик Гашек

Доминик Гашек раскритиковал НХЛ из-за позиции лиги в отношении российских спортсменов.

Легендарный чешский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскритиковал НХЛ перед стартом нового сезона из-за позиции лиги в отношении российских спортсменов.

Гашек заявил, что руководство НХЛ и владельцы несут ответственность за потерянные и искалеченные жизни украинцев, поскольку позволяют российским хоккеистам свободно выступать в лиге во время полномасштабной агрессии их страны, не осуждая ее.

«Когда бы и где бы публично ни выступали российские спортсмены, они автоматически становятся рекламой войны и дальнейшего убийства невинных украинских граждан. НХЛ это хорошо осознает, однако все еще позволяет им продолжать играть в своей лиге!

Поэтому НХЛ остается рекламой российской империалистической войны. Поэтому НХЛ несет прямую ответственность за огромное количество потерянных и искалеченных жизней.

Как гражданин и как игрок, сыгравший много матчей в НХЛ, я не собираюсь игнорировать это. Я убежден, что рано или поздно НХЛ придется заплатить Украине миллиарды долларов за свой подход.

В этом контексте, однако, следует подчеркнуть, что штатные сотрудники НХЛ, то есть сами игроки, не несут ответственности за эту рекламу ужасных действий России. И это касается и российских игроков. Вся ответственность лежит на высшем руководстве НХЛ! Я имею в виду 32 владельцев команд НХЛ и комиссара Гари Бэттмена.

Именно они устанавливают правила. И они могут изменить их в любой момент. Это люди, которые сделали НХЛ, соревнование, которое так много значило для меня, самой большой рекламой русской империалистической войны во всем спортивном мире! Именно они несут наибольшую ответственность за потерянные и искалеченные жизни и за огромные финансовые убытки, нанесенные рекламой их лиги", — написал Гашек в соцсети X.

Сезон НХЛ 2024/25 стартует завтра, 4 октября, матчем между Баффало и Нью-Джерси, который состоится в Праге.

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