Минское «Динамо» на последней минуте уступило шотландскому «Хартсу» в Лиге конференций

Минское «Динамо» на последней минуте уступило шотландскому «Хартсу» в Лиге конференций1
- 3.10.2024, 22:01
1:2.
Минское «Динамо» на последней минуте уступило «Хартсу» в дебютном матче Лиги конференций. Матч завершился со счетом 1:2.
Встреча состоялась 3 октября в азербайджанском Сумгаите без зрителей.
Форвард Стивен Альфред стал автором первого гола «Динамо» на общем этапе Лиги конференций. В середине первого тайма ивуариец замкнул прострел Раи Лопеса с левого фланга. Вскоре Раи получил травму и был заменен на 30-й минуте.
«Хартс» отыгрался в ходе розыгрыша «стандарта»: после подачи с углового и удара головой Кая Роулза Сергей Политевич срезал мяч в свои ворота.
В итоге клуб из Эдинбурга одержал победу. Ее гостям принес точный удар вышедшего на замену Яна Данды.
«Динамо» осталось с нулем очков, «Хартс» набрал 3 балла. Во втором туре команда Вадима Скрипченко сыграет на выезде с ХИКом. Матч состоится 24 октября в Хельсинки.