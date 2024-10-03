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Минское «Динамо» на последней минуте уступило шотландскому «Хартсу» в Лиге конференций

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  • 3.10.2024, 22:01
Минское «Динамо» на последней минуте уступило шотландскому «Хартсу» в Лиге конференций

1:2.

Минское «Динамо» на последней минуте уступило «Хартсу» в дебютном матче Лиги конференций. Матч завершился со счетом 1:2.

Встреча состоялась 3 октября в азербайджанском Сумгаите без зрителей.

Форвард Стивен Альфред стал автором первого гола «Динамо» на общем этапе Лиги конференций. В середине первого тайма ивуариец замкнул прострел Раи Лопеса с левого фланга. Вскоре Раи получил травму и был заменен на 30-й минуте.

«Хартс» отыгрался в ходе розыгрыша «стандарта»: после подачи с углового и удара головой Кая Роулза Сергей Политевич срезал мяч в свои ворота.

В итоге клуб из Эдинбурга одержал победу. Ее гостям принес точный удар вышедшего на замену Яна Данды.

«Динамо» осталось с нулем очков, «Хартс» набрал 3 балла. Во втором туре команда Вадима Скрипченко сыграет на выезде с ХИКом. Матч состоится 24 октября в Хельсинки.

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