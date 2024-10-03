SWIFT анонсировала тестирование транзакций с цифровыми валютами
- 3.10.2024, 22:39
С помощью цифровых единиц торговля станет быстрее, дешевле и эффективнее.
Глобальная банковская сеть обмена сообщениями SWIFT в 2025 году проведет тестирование реальных транзакций с токенизированными активами и цифровыми валютами. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что банки и управленцы активами уже несколько лет исследуют возможности «токенизации» традиционных активов, таких как облигаций. Они надеются, что с помощью цифровых единиц (обычно токенов на базе блокчейна, представляющих долю базового актива) торговля станет быстрее, дешевле и эффективнее, в частности, благодаря устранению посредников, привлеченных во многих транзакциях.
Однако пока эти технологии не получили широкого признания на рынке.
Как сообщается, около 90% центральных банков мира также тестируют цифровые валюты центральных банков (CBDC) - цифровые версии фиатных денег, облегчающие торговлю токенизированными активами. Монетарные органы пытаются освоить технологические новации, позволившие возникнуть криптовалютам, таким как биткоин.
Как известно, SWIFT уже проводит испытания как CBDC, так и токенизированных активов. В марте компания объявила о запуске новой платформы для подключения разрабатываемых CBDC к существующей финансовой системе.