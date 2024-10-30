FT: Число миллиардеров в Китае сократилось более чем на треть с 2021 года 30.10.2024, 1:36

Чжан Имин

Самым богатым стал владелец TikTok.

За последние три года в Китае более чем на треть сократилось число долларовых миллиардеров, сообщает Financial Times со ссылкой на рейтинг китайской исследовательской группы Hurun. В 2024 году их 753.

По состоянию на конец августа ТОП-10 китайских миллиардеров выглядит так:

Чжан Имин (интернет-компания ByteDance, владелец TikTok) — $49,3 млрд;

Чжун Шаньшань (пищевая компания Nongfu Spring) — $47,9 млрд;

Пони Ма (Tencent, разработчик WeChat) — $44,4 млрд;

Колин Хуан (маркетплейс Pinduoduo) — $34,5 млрд;

Хэ Сянцзянь (производитель бытовой техники Midea) — $33,1 млрд;

Робин Цзен (производитель аккумуляторов CATL) — $28,2 млрд;

Уильям Динь (интернет-компания NetEase) — $28,2 млрд;

Ли Кашин и Виктор Ли (конгломерат Cheung) — $28,2 млрд;

Ли Шауки (оператор недвижимости в Гонконге Henderson Land) — $24,6 млрд;

Джэк Ма (группа Alibaba) — $23,2 млрд. Он в 2020-м был на первом месте.

Чжан Имин впервые стал самым богатым человеком в Китае, отмечает Hurun. Ранее первую строчку занимал Чжун Шаньшань, цена акций компании которого упала после обвинений в «прояпонских» взглядах.

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