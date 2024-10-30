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Петербургский нефтяной терминал заявил о рейдерском захвате

  • 30.10.2024, 3:02
Петербургский нефтяной терминал заявил о рейдерском захвате

Подробности.

Одно из крупнейших российских предприятий по перевалке нефтепродуктов — АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) — заявил о попытке рейдерского захвата. Такое заявление появилось на сайте компании.

«АО „ПНТ“ информирует, что лица, стоящие за иностранным акционером терминала — кипрской компанией „Туджунга Энтерпрайзис Лимитед“, граждане недружественного России иностранного государства, игнорируя решения арбитражных судов РФ, предпринимают попытку установления полного контроля над АО „ПНТ“ путем рейдерского захвата», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что эти лица, воспользовавшись поддельными документами с целью «фальсификации данных реестра юридических лиц», направили в инспекцию Федеральной налоговой службы (ФНС) данные о внесении сведений о прекращении полномочий гендиректора терминала Владимира Грызлова и «возникновении полномочий у контролируемого ими иного физического лица».

«Данная рейдерская атака носит криминальный характер и является второй, которую переживает Петербургский нефтяной терминал за свою историю. Первая случилась в 2006–2007 годах и завершилась покушением на убийство российского акционера и основателя предприятия — Сергея Васильева», — добавили в пресс-службе предприятия.

В компании подчеркнули, что АО «ПНТ» обратилось в компетентные органы с просьбой вмешаться в данную ситуацию.

Как уточняет «Интерфакс», в мае 2022 года в рамках деофшоризации «Мобалко Холдинг Лимитед» (Кипр) передала 50% акций «ПНТ» своему бенефициару Сергею Васильеву. В декабре 2022 года, в связи с личными обстоятельствами, Васильев передал свою долю в «ПНТ» супруге Елене Васильевой.

Весной 2023 года «Туджунга Энтерпрайзиз» подала иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области к «Мобалко Холдинг Лимитед», Сергею и Елене Васильевым, по поводу передачи прав и обязанностей владельца акций терминала.

«Петербургский нефтяной терминал» начал работу в 1996 году в юго-восточной части Финского залива. Это крупнейшее российское предприятие по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе: его пропускная способность — 12,5 млн тонн в год. В 2022 году там перегрузили 8,8 млн тонн светлых и темных нефтепродуктов, тогда выручка компании составила 6,6 млрд рублей, чистая прибыль — 3,6 млрд рублей. Терминал признан администрацией Петербурга стратегическим.

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