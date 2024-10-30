Байден отреагировал на скандальные выборы в Грузии 30.10.2024, 5:13

Джо Байден

Президент США призвал «восстановить честность».

Президент США Джо Байден призвал грузинские власти пойти на диалог с оппозицией и «восстановить честность выборов» после голосования за избрание нового парламента Грузии 26 октября, результаты которого оппозиционные силы не признали.

Заявление Байдена цитирует Белый дом.

Американский президент выразил «глубокую обеспокоенность» отступлением Грузии от демократии, в частности принятием законодательства, которое является «зеркальным отражением российских законов, ограничивающих основные свободы и сужают пространство для независимых организаций гражданского общества».

«Недавние парламентские выборы в Грузии 26 октября были омрачены многочисленными зафиксированными злоупотреблениями административным ресурсом, а также запугиванием и принуждением избирателей», – констатировал он.

Байден призвал грузинское правительство прозрачно расследовать все нарушения во время выборов, отменить законы, ограничивающие свободу собраний и выражения мнений, и «начать немедленный инклюзивный диалог со всеми политическими силами в Грузии по восстановлению честности выборов».

«Призываем все стороны строго уважать верховенство права и основные свободы, которые остаются основой для евроатлантического будущего Грузии», – подытожил президент США.

Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты парламентских выборов, заявляя, что «Грузинская мечта» их украла. Оппозиционеры призвали к протестам.

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