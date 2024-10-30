Харрис выступила со своей последней речью перед выборами в США

Харрис выступила со своей последней речью перед выборами в США4
- 30.10.2024, 8:07
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Назвала Трампа «одержимым».
Кандидат в президенты США Камала Харрис выступила со своей последней речью перед десятками тысяч людей. Она предупредила, что вторая администрация Трампа принесет «хаос и раскол», заявив, что пришло время «перевернуть страницу».
Об этом сообщает Axios.
Ровно за неделю до дня выборов (в Америке еще вторник), Харрис заявила, что США - это «не сосуд для схем будущих диктаторов», а «величайшая идея, когда либо придуманная человечеством».
«Через 7 дней у нас будет возможность перевернуть страницу и начать писать следующую главу самой необычной истории из когда-либо рассказанных», - сказала вице-президент США.
Издание отмечает, что кандидат от демократов выступала в Эллипсе в Вашингтоне, округе Колумбия. То есть на том же месте, где выступал бывший президент США Дональд Трамп 6 января 2021 года, за несколько минут до того, как разъяренная толпа его сторонников ворвалась в Капитолий. Как пишет Axios, стоя на этом месте, Харрис заявила, что ее соперник от Республиканской партии «нестабилен, одержим местью, поглощен обидами и жаждет бесконтрольной власти».
«Это тот человек, который стоял на этом самом месте почти четыре года назад и послал вооруженную толпу к Капитолию Соединенных Штатов, чтобы свергнуть волю народа на свободных и справедливых выборах, которые, как он знал, он проиграл», - сказала Харрис.
Axios добавило, что в последние дни своей предвыборной кампании вице-президент США усилила риторику, представляя бывшего президента как фундаментальную угрозу республике и пообещав «стать президентом для всех американцев».
Также она во вторник признала, что самая большая проблема США заключается в том, чтобы «снизить расходы, которые росли еще до пандемии и которые все еще слишком высоки».
Опросы неизменно показывают, что экономика является наиболее важным вопросом для избирателей. В связи с этим некоторые демократы обеспокоены тем, что избиратели мало знают об экономической платформе Харрис.
В ходе выступления вице-президент попыталась противопоставить своей план плану Трампа, заявив, что он «обеспечит налоговые льготы своим спонсорам-миллиардерам», в то время как она обеспечит налоговые льготы «трудящимся и среднему классу».
Пытаясь напомнить избирателям о своих экономических позициях, она заявила, что примет федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты питания, установит ограничения на цены на инсулин, а также ограничит расходы на рецептурные препараты, оплачиваемые из собственного кармана.
Еще одной областью политики, которая волнует миллионы американцев, является иммиграция - один из центральных принципов предвыборной кампании Трампа.
«Политики должны перестать относиться к иммиграции как к проблеме, способной напугать избирателей на выборах. Вместо этого следует относиться к ней как к серьезной проблеме, которую мы должны наконец объединить и решить», - сказала Харрис.
В то же время на ее высказывания отреагировали в предвыборном штабе Трампа. Там заявили, что вице-президент «последние 4 года работала рука об руку с Джо Байденом», чтобы разрушить США. Теперь же «она лжет о своей репутации, потому что не может предложить никаких политических решений».
Помимо вышеуказанных слов, Харрис на последнем митинге перед выборами поделились подробностями о своей мотивации к лидерству, поскольку опросы показывают, что американцы по-прежнему хотят узнать больше о вице-президенте.
Она заявила, что стремится «привлечь к ответственности тех, кто использует свое богатство или власть, чтобы наживаться на других», а также «защитить трудолюбивых американцев, которых не всегда видят и слышат, но которые заслуживают голоса».
Также Харрис, которая в свои 60 лет на 18 лет моложе 78-летнего Трампа, заявила, что в «Америке пришло время для нового поколения лидеров».
«В первый день, если Дональд Трампа будет избран, он придет в свой кабинет со списком врагов. Когда меня выберут, я приду со списком дел», - сказала она