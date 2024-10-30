В Киеве после мощных взрывов начались пожары 3 30.10.2024, 8:15

3,892

Пострадали 9 человек, среди них один ребенок.

В ночь на 30 октября в Киеве во время работы ПВО прогремели взрывы, а также возникли пожары из-за падения обломков вражеских дронов. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

В результате происшествия пострадали 9 человек, среди них один ребенок. В ГСЧС подтвердили, что в многоэтажном доме в Соломенском районе ликвидирован пожар на площади 40 квадратных метров.

Из здания эвакуированы 18 человек, среди пострадавших - 11-летний ребенок, у которого диагностирована острая реакция на стресс.

Кроме того, пожар вспыхнул и в восьмиэтажном административном здании, но его также удалось потушить.

Мэр города Виталий Кличко также сообщил, что обломки беспилотника вызвали взрыв и пожар в Соломенском районе Киева.

Он отметил, что все соответствующие службы уже направляются на место.

«Взрыв в Соломенском районе столицы. В том же районе - пожар в результате падения обломков дрона», - заявил Кличко.

Позже мэр сообщил, что в Соломенском районе, по одному из адресов вызова экстренных служб, в жилом доме еще три человека обратились к медикам. Всем оказали помощь.

Пожар в жилом доме ликвидировали, спасательные службы работают на месте, медики дежурят.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com