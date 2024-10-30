В Киеве после мощных взрывов начались пожары

В Киеве после мощных взрывов начались пожары3
- 30.10.2024, 8:15
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Пострадали 9 человек, среди них один ребенок.
В ночь на 30 октября в Киеве во время работы ПВО прогремели взрывы, а также возникли пожары из-за падения обломков вражеских дронов. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
В результате происшествия пострадали 9 человек, среди них один ребенок. В ГСЧС подтвердили, что в многоэтажном доме в Соломенском районе ликвидирован пожар на площади 40 квадратных метров.
Из здания эвакуированы 18 человек, среди пострадавших - 11-летний ребенок, у которого диагностирована острая реакция на стресс.
Кроме того, пожар вспыхнул и в восьмиэтажном административном здании, но его также удалось потушить.
Мэр города Виталий Кличко также сообщил, что обломки беспилотника вызвали взрыв и пожар в Соломенском районе Киева.
Он отметил, что все соответствующие службы уже направляются на место.
«Взрыв в Соломенском районе столицы. В том же районе - пожар в результате падения обломков дрона», - заявил Кличко.
Позже мэр сообщил, что в Соломенском районе, по одному из адресов вызова экстренных служб, в жилом доме еще три человека обратились к медикам. Всем оказали помощь.
Пожар в жилом доме ликвидировали, спасательные службы работают на месте, медики дежурят.