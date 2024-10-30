Дела у Кадырова все хуже
- Александр Невзоров
- 30.10.2024, 8:18
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Атака на «университет имени Путина» была символична.
Дела у главаря Чечни все хуже.
Атака на российский «университет имени Путина» была символична и продемонстрировала уязвимость чеченской власти.
Никто не знает, кто ее устроил, но прекрасно известно, что откуда бы не прилетел дрон, Россия Чечню не предупредила, не помогла и даже не посочувствовала.
Более того, выяснилось и стало очевидно всем, что Путин не дает Чечне ПВО).
Сомнения в том, что дрон был украинским слишком велики.
Источники в кадыровском окружении говорят, что этот прилет - продолжение истории с объявленный недавно «кровной местью», и что в истории с этой самой местью, Путин - на другой стороне. Следовательно, Кадыров - не жилец.
Чеченские эксперты пишут, что делая заявления об уничтожении «врагов», Кадыров говорит совсем не об украинцах, на которых ему всегда было плевать, а о своих собственных врагах.
Эти угрозы обращены к его настоящим врагам, вероятно, ингушской национальности.
Загадочная улыбка на его фейсе тому подтверждение.
Александр Невзоров, «Телеграм»