Долетели до Москвы: дроны атаковали ряд регионов России 1 30.10.2024, 8:26

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В аэропорту Шереметьево введен план «Ковер».

Неспокойной выдалась для россиян ночь на 30 октября. Дроны атаковали ряд российских регионов.

В частности, под ударом оказалась Москва. Об этом сообщают российские СМИ, передает «24 Канал».

Какие регионы России атаковали дроны

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в 02:59 заявил, что в небе над регионом якобы зафиксировали 2 БпЛА самолетного типа.

Богомаз отметил, что якобы пострадавших и разрушений в результате атаки БпЛА нет.

Уже в 03:05 появилась информация о том, что дроны атаковали Ростовскую область. По словам губернатора региона, силы ПВО якобы отбили атаку и уничтожили 4 БпЛА.

В то же время в 04:05 российской СМИ сообщили об атаке дронов на Смоленскую область.

Уже через несколько минут также появилась информация о том, что в результате атаки дронов в аэропорту Шереметьево, который является одним из главных аэропортов Москвы, был введен план «Ковер». Впрочем, ограничения действовали всего в течение 40 минут.

Согласно заявлению Минобороны России, в ночь на 30 октября якобы удалось уничтожить 23 БпЛА.

«В том числе 7 БпЛА уничтожено над территорией Ростовской области, 5 – над территорией Курской, 4 – над Смоленской территорией, по три – над территориями Орловской и Брянской областей и один – над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении.

Заметим, что о сбивании дронов в Московской области в ведомстве не написали.

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