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Россия теряет активы в Финляндии: начался арест имущества за Крым

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  • 30.10.2024, 8:33
  • 1,914
Россия теряет активы в Финляндии: начался арест имущества за Крым

По иску украинского «Нафтогаза».

В Финляндии начался процесс изъятия российской недвижимости и других активов по требованию 7 энергетических компаний Украины. Арестовано имущества примерно на 35 млн евро.

Информацию подтвердил украинский «Нафтогаз» на своем официальном сайте.

Арест российской недвижимости в Финляндии происходит по решению Гаагского трибунала в связи с захватом россиянами имущества украинских энергетических компаний в Крыму в ходе аннексии.

РФ отказалась выплачивать убытки добровольно, и теперь средства изымаются принудительно.

«В связи с тем что РФ отказывается добровольно выплачивать нам средства, предусмотренные решением Гааги, мы продолжаем использовать все механизмы для их взыскания. Сегодня мы стали еще на шаг ближе к справедливости», - сообщил глава «Нефтегаза» Алексей Чернышев.

России еще и насчитываются проценты за просроченные выплаты по решению Гааги, сумма выплаты растет ежедневно. Стоит отметить, что «Нафтогаз» и другие компании подали иск к России за захват своего имущества в Крыму в 2016 году.

Только спустя 7 лет, в 2023-м, был вынесен приговор. Россию обязали выплатить украинцам компенсацию в размере $5 млрд.

Посольство РФ в Финляндии остро отреагировало на арест своей недвижимости.

Оно направило МИД страны «ноту с выражением решительного протеста» и даже начало обвинять финнов в нарушении международного права.

По данным финских СМИ, под арест попали участок Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки площадью более чем 3 гектара, который был основан еще в 70-х годах прошлого века при СССР.

Лишились россияне также участка пляжа в Хеггесбиле на юге Финляндии, который был излюбленным местом отдыха российских дипломатов.

Там речь идет еще о 17 гектарах земли и 3,5 гектара морской акватории. Известно об аресте судебными приставами около 40 объектов недвижимости России, в том числе жилого дома.

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