Le Monde: Передвижения Путина отследили по фитнес-приложению его телохранителей 5 30.10.2024, 8:45

6,546

Это уже не первый случай.

Перемещение мировых лидеров сейчас можно отследить в интернете через фитнес-приложение, которым пользуются их телохранители. Это касается в том числе и российского диктатора Владимира Путина, которого охраняют сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО).

Приложение, позволяющее отследить его передвижения, называется Strava и предназначено для отслеживания спортивной активности через GPS. Об этом говорится в расследовании французской газеты Le Monde.

Журналисты обнаружили шестерых сотрудников ФСО, отвечающих за безопасность Путина и имеющих публичные аккаунты в Strava. Их передвижения, в том числе во время профессиональных поездок, можно было отследить онлайн.

В общей сложности приложение Strava имеет более 125 миллионов пользователей в 190 странах. В большинстве своем его применяют бегуны и велосипедисты для записи своих занятий и обмена информацией с сообществом.

Это уже не первый случай, когда техника, которой пользуются охранники, позволяет отследить тех, кого они охраняют. Как рассказал в книге «Средства контроля: как скрытый союз технологий и власти создает новое американское полицейское государство» бывший репортер The Wall Street Journal Байрон Тау, американские спецслужбы научились следить за перемещениями Путина.

Они пользовались программой, которую подрядчик Пентагона разработал за $600 000 и которая позволяет отслеживать расположение владельцев смартфонов через таргетированную рекламу. Поскольку сам Путин смартфоном не пользуется, американцы следили за телефонами людей из окружения диктатора.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com