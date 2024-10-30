Le Monde: Передвижения Путина отследили по фитнес-приложению его телохранителей

Le Monde: Передвижения Путина отследили по фитнес-приложению его телохранителей5
- 30.10.2024, 8:45
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Это уже не первый случай.
Перемещение мировых лидеров сейчас можно отследить в интернете через фитнес-приложение, которым пользуются их телохранители. Это касается в том числе и российского диктатора Владимира Путина, которого охраняют сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО).
Приложение, позволяющее отследить его передвижения, называется Strava и предназначено для отслеживания спортивной активности через GPS. Об этом говорится в расследовании французской газеты Le Monde.
Журналисты обнаружили шестерых сотрудников ФСО, отвечающих за безопасность Путина и имеющих публичные аккаунты в Strava. Их передвижения, в том числе во время профессиональных поездок, можно было отследить онлайн.
В общей сложности приложение Strava имеет более 125 миллионов пользователей в 190 странах. В большинстве своем его применяют бегуны и велосипедисты для записи своих занятий и обмена информацией с сообществом.
Это уже не первый случай, когда техника, которой пользуются охранники, позволяет отследить тех, кого они охраняют. Как рассказал в книге «Средства контроля: как скрытый союз технологий и власти создает новое американское полицейское государство» бывший репортер The Wall Street Journal Байрон Тау, американские спецслужбы научились следить за перемещениями Путина.
Они пользовались программой, которую подрядчик Пентагона разработал за $600 000 и которая позволяет отслеживать расположение владельцев смартфонов через таргетированную рекламу. Поскольку сам Путин смартфоном не пользуется, американцы следили за телефонами людей из окружения диктатора.