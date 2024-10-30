«Серьезный железный кулак пробивает россиян на Курщине» 30.10.2024, 8:52

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Abrams и Bradley воюют в Курской области - как американская техника атакует россиян

ВСУ атакуют на Abrams и Bradley.

Силы обороны Украины продолжают активные бои в Курской области. В частности, украинские военные успешно выполняют боевые задачи с помощью БМП Bradley и танков Abrams.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для «24 Канала» заметил, что россияне там пытаются как-то догнать украинских бойцов, но им не удается.

Свитан отметил, что американская БМП Bradley так скомпонована, чтобы принять смертельный удар на себя, спасая экипаж и десант, который выполняет боевую задачу. К тому же эту машину можно быстро отремонтировать.

По его мнению, Bradley, вероятнее всего, является лучшей среди боевых машин пехоты, которые сейчас есть у нас. Количество обвесов, которые эта БМП может нести на себе, дает возможность уничтожать практически все, что движется и на земле, и в воздухе, и иногда даже под землей.

Он заметил, что Bradley очень хорошо работает в дуэте с танком Abrams. Ведь танк сам по себе тяжелый, не настолько шустрый как Bradley.

«Танки Abrams в паре с Bradley – это серьезный железный кулак, который пробивает россиян по Курскому направлению», – сказал полковник запаса.

Речь идет, объяснил он, о так называемых маневровых боях, когда благодаря мобильности противник не может понять, где и в какой момент будет передвижение ВСУ.

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