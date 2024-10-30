NYT: Израиль атаковал в Иране ракетный центр КСИР 30.10.2024, 8:59

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Удар был нанесен по центральному зданию.

Израиль во время недавнего ответного удара по Ирану нанес ущерб центру Корпуса стражей исламской революции по производству ракет. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на анализ спутниковых снимков.

Атакованный в субботу центр Шахруд в провинции Семнан, по данным издания, занимается созданием твердотопливных ракетных двигателей, которые используются для баллистических ракет средней дальности. Удар был нанесен по центральному зданию центра.

Кроме того, газета пишет, чтобы, по предварительным данным, были поражены три из четырех ракетных предприятий Ирана, хотя масштаб ущерба пока не ясен. Также объектами израильского удара стали системы ПВО, защищающие предприятия нефтегазовой отрасли, крупное газовое месторождения и порт на юге Ирана.

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