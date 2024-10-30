Трамп может устроить Путину неприятный сюрприз 5 30.10.2024, 9:04

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Дональд Трамп

Фото: AP

Речь идет о ценах на нефть.

Главе Кремля Владимиру Путину намного спокойнее иметь во главе США представителя Демократической, а не Республиканской партии. Если президентские выборы выиграет Дональд Трамп, Россию могут ожидать «неприятные сюрпризы».

В частности, речь может идти о существенном падении мировых цен на нефть, что заставит страну-агрессора РФ забыть об экспансионистских целях. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

«Путин прямо говорил, что ему спокойнее работать с демократической администрацией, потому что она понятнее. Что называется, «счет на табло», – заметила она.

В этом контексте политик напомнила о том, что администрация демократа Барака Обамы фактически «съела» аннексию Крыма. «За последний год демократическая администрация Байдена оказывает военную помощь Украине просто по капле, ленд-лиз так и не заработал. Поэтому наши ожидания от демократической администрации не оправдались», – констатировала она.

В то же время Курносова убеждена, что «жесткий подход» к решению вопросов, который проявляет Дональд Трамп, может сулить главе Кремля «неприятные сюрпризы».

«Когда Трамп говорит о том, что гораздо лучше, чем санкции, работает обвал цен на нефть, и мы слышим аналогичные слова и от саудовского принца... Я прекрасно понимаю, что если цены на нефть упадут до 50 долларов за баррель, то у Путина действительно начнутся реальные проблемы с бюджетом. И только это может остановить его в экспансионистских устремлениях», – подытожила она.

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