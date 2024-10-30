Элита или слабые солдаты: какие войска КНДР отправила против Украины 30.10.2024, 9:09

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Эксперт оценил ситуацию.

Привлечение северокорейских военных в войну против Украины является однозначным фактом. Впрочем, остается открытым вопросом то, каких именно солдат КНДР решила предоставить России и есть ли среди них «элитный» спецназ Ким Чен Ына.

О том, какие войска КНДР будут воевать против Украины говорится в материале РБК-Украина.

Что известно об участии военных КНДР в войне против Украины

По данным ГУР МО, первые подразделения северокорейских военных, прошедшие обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий. В частности, 23 октября их появление было зафиксировано в Курской области.

Разведка оценила, что численность переброшенных в Россию военных КНДР сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них - 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.

В этот понедельник генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что Москва действительно передислоцировала северокорейских солдат КНДР в Курскую область. Речь идет о присутствии не менее 3000 вояк, начавших слаживание на местности.

В медиа появилось также сообщение, что ВСУ могли нанести первый удар по северокорейским военным. Вероятно, артиллерия могла попасть по зданию в Курской области, где они находились. Впрочем, официальных подтверждений этому пока нет.

При этом в западных СМИ, а также в заявлениях представителей Запада и в Сеуле звучали разные оценки по поводу того, какими именно вояками Пхеньян решил «поделиться» с Москвой. Ранее в Южной Разведке предполагали, что речь может идти об отправке КНДР солдат, включая подразделение спецназа.

Издание The New York Times со ссылкой на информированные источники писало, что к 28 октября в Курской области окажутся 5 тысяч солдат из так называемого «элитного» подразделения армии Ким Чен Ына.

The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков наоборот сообщило, что речь идет не об элитных подразделениях. Они также эксплуатируют устаревшую военную технику.

«По внешнему виду они молоды - подростки или им около 20 лет - и, вероятно, они на ранних стадиях призыва в армию, согласно видеоматериалам и представителям разведки. Военные аналитики говорят, что солдаты выглядят относительно низкого роста и слабого телосложения, что свидетельствует о распространении недоедание в бедной Северной Корее», - говорится в материале WSJ.

Подобное мнение теперь разделяют и в разведке Южной Кореи. В отчете ведомства, опубликованном в СМИ, указывается, что северокорейские войска в России в основном состоят из новолуний в возрасте до 20 лет, а некоторые из них вообще подростки.

«Разведданные и видеозаписи указывают на то, что среди солдат много подростков и молодых людей, которые, вероятно, находятся на ранней стадии службы. Эти военные выглядят относительно низкими и тощими, что указывает на проблему недоедания в Северной Корее», - говорится в отчете.

Каких военных Пхеньян решил предоставить Москве

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко оценки качества северокорейских солдат, отправленных для участия в войне против Украины, отличаются из-за того, что сейчас трудно сказать, насколько эти войска являются подготовленными, пока они не покажут себя непосредственно в бою.

«То есть насколько они качественно подготовлены, мотивированы и как они будут себя вести в боевых действиях - будет известно только исключительно в боях. Все остальное - оценка, предположение анализа, которые базируются на имеющихся данных из медиа и других источников», - отметил Мусиенко.

Кроме того, эксперт выразил надежду, что Украина впоследствии будет иметь исчерпывающий перечень и информацию о северокорейских войсках, их возможностях, способностях и т.д.

«Потому что мы пошли на углубленное сотрудничество с Южной Кореей. Об этом говорил президент Владимир Зеленский. Скоро будет сформирована украинская делегация, которая будет в этом направлении работать. Поэтому у нас будет больше информации», - объясняет собеседник.

Он подчеркнул, что в любом случае нужно понимать, что никто не недооценивает врага и не переоценивает одновременно. То есть на сегодняшний день Силы обороны Украины готовятся отражать атаки в частности северокорейских войск.

«И в принципе мы это воспринимаем как «появился еще враг». Пусть они северокорейцы, буряты, тувинцы или дагестанцы. Неважно. И в любом случае, исключительно с военной точки зрения, это воспринимается как наращивание контингента врага. Несмотря это северокорейцы или россияне. В принципе, для нас это прогнозировано», - говорит Мусиенко.

По его словам, очевидно, что Россия будет пытаться вытеснять украинские войска из Курской области. Эксперт напомнил, что враг уже предпринял по меньшей мере две попытки масштабных контратак, по результатам которых имеет частичные успехи.

«Но и нашим силам удалось несколько стабилизировать ситуацию и даже восстановить определенные утраченные позиции. Ну и потому понятно, что РФ, которая ведет наступательные действия и не имеет значительного количества внутренних резервов на своей территории, потому что они все введены в бои, конечно, что для нее даже 3-4-5 тысяч военных - это сейчас сила, на которую они возлагают определенные расчеты», - подытожил Мусиенко.

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