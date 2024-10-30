Станцию метро «Восток» в Минске заволокло дымом 30.10.2024, 9:21

1,402

Что случилось?

Совместные учения МЧС и столичного метрополитена прошли на станции метро «Восток» в ночь на 30 октября, в них участвовали около 100 человек и более двух десятков единиц техники. Тренировались тушить пожар поезда, рассказали в Минском городском управлении МЧС.

В МЧС заранее предупреждали, что в ночь на 30 октября большое количество аварийно-спасательной техники приедет к станции метро «Восток».

По легенде учений, загорелись два вагона поезда метро — из-за неисправности электрооборудования. На станции метро «Восток» имитировали дым от пожара, надо было спасти пострадавших.

Подразделения МЧС прибыли к месту происшествия. В ходе разведки спасатели обнаружили четырех человек.

С помощью носилок их вынесли на свежий воздух и передали прибывшим медикам отряда спецназначения МЧС «Зубр».

«В ходе учений отрабатывались различные вводные, в том числе по ликвидации возгорания в подплатформенном пространстве и обеспечению энергоснабжением дизель-генераторами на объектах метрополитена», — рассказали в МЧС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com