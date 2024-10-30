Станцию метро «Восток» в Минске заволокло дымом
- 30.10.2024, 9:21
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Что случилось?
Совместные учения МЧС и столичного метрополитена прошли на станции метро «Восток» в ночь на 30 октября, в них участвовали около 100 человек и более двух десятков единиц техники. Тренировались тушить пожар поезда, рассказали в Минском городском управлении МЧС.
В МЧС заранее предупреждали, что в ночь на 30 октября большое количество аварийно-спасательной техники приедет к станции метро «Восток».
По легенде учений, загорелись два вагона поезда метро — из-за неисправности электрооборудования. На станции метро «Восток» имитировали дым от пожара, надо было спасти пострадавших.
Подразделения МЧС прибыли к месту происшествия. В ходе разведки спасатели обнаружили четырех человек.
С помощью носилок их вынесли на свежий воздух и передали прибывшим медикам отряда спецназначения МЧС «Зубр».
«В ходе учений отрабатывались различные вводные, в том числе по ликвидации возгорания в подплатформенном пространстве и обеспечению энергоснабжением дизель-генераторами на объектах метрополитена», — рассказали в МЧС.