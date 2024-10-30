General Motors показали необычный беспилотный автодом премиум-класса 30.10.2024, 9:37

Руля или педалей в Cadillac OpenSpace нет.

В подразделении General Motors Design разработали концепт Cadillac OpenSpace. Роскошный дом на колесах является полностью автономным, ведь передвигается на автопилоте. О нем рассказали на странице подразделения в Instagram.

Новый Cadillac OpenSpace по размерам можно сравнить с автобусом. У него большая площадь остекления, а на крыше разместили раскладную террасу с тентом.

В салоне — дизайнерская мебель, изображение звездного неба на потолке и даже настоящий камин. В отделке использовали кожу, дерево и мрамор.

Интерьер выполнили по принципу студио, то есть отдельных комнат здесь нет. Внутри есть двуспальные кровати, диван-трансформер и кухня в стиле хай-тех. Климат-контроль и даже душ имеют сенсорное управление.

Кроме того, предусмотрены возможности персонализации салона — можно легко изменить его компоновку или внутреннюю отделку.

Руля или педалей в Cadillac OpenSpace нет, ведь автопилот 5 уровня не требует ручного управления вообще. Вместо водителя — персональный ассистент, который будет планировать маршрут или заказывать еду.

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